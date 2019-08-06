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連江縣府彰濱秀傳醫院 醫療合作推健檢觀光

最新更新：2019/08/06 11:16
連江縣政府與彰濱秀傳紀念醫院5日舉行醫療合作意向書簽約儀式，連江縣長劉增應（右）、彰濱秀傳紀念醫院院長葉永祥（左）共同簽署備忘錄。（連江縣政府提供）中央社　108年8月6日
連江縣政府與彰濱秀傳紀念醫院5日舉行醫療合作意向書簽約儀式，連江縣長劉增應（右）、彰濱秀傳紀念醫院院長葉永祥（左）共同簽署備忘錄。（連江縣政府提供）中央社　108年8月6日

（中央社馬祖6日電）連江縣長劉增應今天表示，連江縣政府與彰濱秀傳紀念醫院昨天簽訂醫療合作意向書，將強化未來雙方醫療合作關係，提升馬祖醫療水平，強化縣民醫療服務品質，推動醫療健檢觀光。

醫療合作意向書由連江縣長劉增應、彰濱秀傳紀念醫院院長葉永祥共同簽署備忘錄。

馬祖與秀傳醫療體系淵源頗深，戰地政務剛中止時，馬祖面臨醫療人力不足問題，秀傳醫療體系總裁黃明和有鑑於此，決定與連江縣立醫院締結姊妹院，期間協助派遣醫療人力支援馬祖，照顧馬祖居民健康。

民國98年，秀傳醫療體系與馬祖統一超商合作，首度在離島創設社區健康小站，提供免費量血壓及腰圍檢測的服務，讓民眾為自己健康把關更簡單方便。

劉增應表示，秀傳醫療體系擁有完善醫療體系，專業人才輩出，非常感謝秀傳醫療體系長期對馬祖協助與照顧，讓馬祖基礎醫療站穩腳步並穩定改善。

劉增應指出，馬祖是兩岸的中繼站，在醫療健檢觀光領域有很大發展空間，應善用地理位置，結合秀傳醫療體系資源與成功經驗，強化馬祖醫療健檢觀光發展，吸引國內外遊客前來馬祖。

葉永祥則轉述總裁黃明和非常重視此次醫療合作，除了健檢，黃總裁也相當重視健康促進觀念與養生照顧，未來全力協助連江縣醫療改善，強化雙方醫療合作。（編輯：翁翠萍）1080806

連江縣政府與彰濱秀傳紀念醫院5日舉行醫療合作意向書簽約儀式，由連江縣長劉增應（右4）、彰濱秀傳紀念醫院院長葉永祥（左4）共同簽署備忘錄，強化雙方醫療合作。（連江縣政府提供）中央社　108年8月6日
連江縣政府與彰濱秀傳紀念醫院5日舉行醫療合作意向書簽約儀式，由連江縣長劉增應（右4）、彰濱秀傳紀念醫院院長葉永祥（左4）共同簽署備忘錄，強化雙方醫療合作。（連江縣政府提供）中央社　108年8月6日
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