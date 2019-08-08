桃園市高壓電線遭雷擊中 影響2000戶搶修中[影]

（中央社記者吳睿騏桃園8日電）桃園市八德區廣福路一處高壓電線今天下午3時許突然遭雷擊斷落，造成2000多戶居民無電可用，台電正搶修中，並陸續復電，預計在傍晚6時可以完成搶修作業，請民眾耐心等候。

桃園市警局八德分局廣興派出所下午3時接獲民眾報案指出，在廣福路發生高壓電線斷落的意外，斷掉的高壓電線接觸到潮濕的地面，不停的閃出亮眼的火光，即使正下著雨，高壓電仍導致馬路上的柏油起火燃燒，火光加上陣陣的白煙及高壓電，嚇得用路人及居民紛紛走避不敢靠近。

台電桃園區營業處業務副處長張文在表示，高壓電線遭雷擊中影響2000多戶居民的用電，公司在接獲通報後，立即派出維修業人員前往現場，並配合消防人員進行後續處理，隨著維修狀況的進行，目前正陸續復電中。

張文在表示，維修人員已經先斷電搶修，預計在傍晚6時才能修復完成，但由於桃園大雨不斷，造成作業困難，實際復電時間需視現場的處理情況而定，台電公司呼籲下班民眾，暫時繞道而行，台電公司會全力搶修，解除民眾的不方便。（編輯：李亨山）1080808