肝基會慶祝25歲生日 致力讓肝病走入歷史

（中央社記者張茗喧台北10日電）肝基會今天舉辦成立25週年慶祝活動，在過去1/4甲子中，肝基會不僅推動新生兒全面接種B肝疫苗，致力推動C肝新藥政策，未來也將籌建肝病醫療中心，讓曾經的「國病」走入歷史。

財團法人肝病防治學術基金會今天上午舉辦25週年慶，前總統馬英九、前國民黨主席吳伯雄、衛生福利部長陳時中等人都出席。

許多人都聽過「肝病是國病」，卻不一定知道台灣肝病問題有多嚴重。肝基會董事長許金川表示，台灣曾經每5個成人就有1人是B型肝炎帶原者，直到台灣肝病之父、已故台大醫學院教授宋瑞樓1986年在台灣推動新生兒全面接種B肝疫苗，讓台灣兒童的B肝帶原率從過去的10.5%下降至如今的1%以下。

許金川說，正因太多人為肝病所苦，因肝病而家庭破碎，25年前宋瑞樓和門生以及多名社會善心人士共同催生肝基會，以消滅國病為目標，戮力於肝病防治宣導、篩檢。

許金川指出，2013年肝基會成立「好心肝門診中心」，建立「以病人為中心、不以營利為目的」的全新醫療模式，2017年更成立「好心肝健康管理中心」，今年更擴建好心肝門診中心的樓層及診間，盼籌建「肝病醫療中心」並爭取電腦斷層掃描（CT）、核磁共振（MRI）更普及，達到根除國病使命。

然而，僅次於C肝的B肝，如今已取代B肝，成為引起肝癌的第2大主因，全台目前仍有40至50萬名慢性C肝患者，恐惡化成肝硬化或肝癌；近年隨醫學進步，目前抗B肝病毒藥物可緩解症狀控制病情，C肝全口服新藥的治癒率更逼近100%。

陳時中表示，2025年消除C肝是既定政策，政府會用盡所有力氣做這件事，近3年已投入多達新台幣145億元，今年也編列60幾億元預算，雖然遠遠不夠，仍會努力籌措財源，達到治療不中斷目標。

陳時中強調，C肝新藥政策全是靠各界專家努力，才能讓治療進度如此迅速，他們不僅積極篩檢、找出需要的病人，原住民鄉鎮甚至做「送藥到口」服務，治癒率也從第一年的97%攀升至如今的98.2%，有些團隊甚至高達99%，以「類地毯式」篩檢把需要的病人都找出來，治好了肝炎，未來可望省下更多錢，治療更多病人。（編輯：黃世雅）1080810