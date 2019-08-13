新竹馬偕醫院 成立血友病整合醫療團隊

（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）新竹馬偕醫院今天成立「血友病整合醫療團隊」，副院長陳重助表示，將提供血友病患者完整醫療照護，也免除就醫舟車勞頓。

陳重助指出，血友病是一種先天性缺乏凝血因子的遺傳疾病，凝血功能異常，為減少病友的自發性出血，以「預防性注射」治療，因此，依照病友的身體狀況，要定期回診並注射藥劑，維持體內凝血因子濃度，每次回診都得花上不少時間。

陳重助表示，院方了解血友病患來回奔波醫院的辛勞，成立「血友病整合醫療團隊」，同時引進病患所需的長效型藥物，且免費提供藥物寄放與施打，消息一出受到病友肯定。

小兒血液腫瘤科醫師黃鼎煥向中央社記者表示，一名11歲男童為血友病患者，只要輕微碰觸就會造成手腳關節嚴重瘀青，或血流不止狀況，但因男童身體情況特殊，對凝血因子的藥物有抗藥性，在治療上更要緊密聯繫各科協助。

黃鼎煥說，現在能透過「血友病整合醫療團隊」，結合血液腫瘤科、牙科、復健科、骨科等跨科別資源整合，對於男童的病情，能有更完善的醫療照顧。

陳重助表示，未來有就醫需求的血友病患，可由個案管理師協助安排各專科掛號就診，免除獨自掛號候診的不便。（編輯：方沛清）1080813