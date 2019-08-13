兒虐致死年逾20件 10月起強化7大風險家庭訪視

（中央社記者張茗喧台北13日電）近年虐童新聞時有所聞，衛福部指出，每年重大虐童致死案約20件，7成施虐者是親生父母，多達9成受虐童不到6歲，10月起社工將攜手檢警，訪視7大風險家庭，避免悲劇重演。

衛生福利部保護司科長黃瑞雯接受中央社記者訪問時表示，家內兒虐主要是照顧者對孩童有虐待情形，根據近5年統計，每年重大兒虐致死、殺子自殺案件平均有20件，0到6歲受虐孩童就占了9成，施虐者多達7成是父母，其次是同居人約占1成。

黃瑞雯說，進一步分析虐童動機，以經濟壓力、婚姻衝突是相當大的主因，另像是精神疾病、藥酒毒癮也是重要原因之一，往往都是多重因素合併導致虐童；值得注意的是，帶著孩子一起自殺的兒虐案件，大多是源於婚姻衝突，有的是對人生無望決定帶孩子一起離開，有的則是希望報復對方，賠上孩子無辜性命。

然而，在0到6歲孩童的兒虐防治工作上，社工人員卻踢到了鐵板，黃瑞雯說，由於這些孩子還沒有上學，加上孩子年幼、沒有自保能力，即便遭虐也不容易被發現，每當社工上門，家長常以「憑什麼看我孩子」或以各種理由讓社工不得其門而入。

黃瑞雯指出，今年3月立法院三讀通過「兒童及少年福利與權益保障法」部分條文，明定當兒少訪視有困難且合理懷疑兒少有危險或危險之虞，可請求警察協助派員強制進入，若警察無法處理，則可請檢察機關介入協助。

黃瑞雯強調，未來各地方社工、警察、檢察官將組成網絡平台，共同針對兒虐案件進行討論，及早發現受虐童，預計10月開始實施。

此外，未來也將強化7大類風險家庭訪視工作，包括受刑人、20歲以下小爸媽、1年未繳健保費、從未接種預防針、戶籍遷到戶政事務所、小學應就學未就學以及家長直接到戶政單位做出生登記等家庭的孩子進行查訪，以衛教的方式提供育兒指導等服務，避免照顧者因不熟悉照顧孩子或失業、經濟等原因對孩童施虐。

黃瑞雯也呼籲民眾多關心身旁周遭的人，有些人面對壓力經常不易啟齒，尤其男性族群遇到壓力更礙於面子不愛對外人提起，長期累積下來恐增加虐童動機，當身旁有朋友家庭面臨重大變化如失業、生重病時，應多多給予關心與支持，避免不幸事件發生。（編輯：方沛清）1080813