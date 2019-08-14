喝水營養成大問題 柬埔寨孩子的生存之戰
（中央社記者陳偉婷暹粒14日電）在柬埔寨馬德望偏鄉，孩子們赤腳踩在泥濘的地上，天氣炎熱，汗濕了滿頭，有些孩子乾脆全裸著。突然一陣雨，孩子開心地跳著，因為雨來了，他們就有水喝了。
在現在的台灣，乾淨水源的取得從來不是難題，但在柬埔寨多數地方，許多人的生存仰賴天然水源－雨水、湖河水及地下水。由於他們沒有水庫和完善的儲水系統，雖有水量豐沛的洞里薩湖及貫穿柬埔寨的湄公河，但必須靠天吃飯，如果遇到旱季，民生用水將受到相當大的挑戰。
台北醫學大學飛洋國際服務團一行14名師生，近日到柬埔寨，深入暹粒省、馬德望省的偏鄉及學校，提供醫療、衛生、教育等服務。這是他們第10次前往柬埔寨，協助偏鄉取得乾淨水源、向當地民眾衛教乾淨水的重要性，是他們長期的目標。
中央社記者隨北醫學生在偏鄉家訪時發現，幾乎每一個家庭都備有好幾個大水缸，目的是儲存雨水；他們自有一套使用雨水的邏輯，因雜質會隨時間沉澱，上層的水最乾淨，可以飲食用；第2、第3層較髒，可作清潔用。但他們普遍沒有水缸加蓋的觀念，導致上層用水也不夠乾淨。
有些家庭除了雨水缸，也常去鄰近住家的湖、池取水。但有嚴重的衛生隱憂，因很多家庭並沒有廁所，常常找個隱密處就隨地便溺，髒濁的污水流到湖池，有些居民拿來生喝，沒有煮沸殺死病原菌或寄生蟲，也成傳染疾病擴散的溫床。
為了改善當地的飲水問題，北醫飛洋團隊以柬埔寨Dontri作為示範學校，與實踐大學建築設計學系義築隊師生共同合作，協助該校建置健康中心與有過濾系統的水塔。經過層層過濾，從水塔出來的水可以直接生喝。
今年7月，實踐大學也在距離Dontri小學約半小時的Poupir小學，新蓋一間兼具圖書室及健康中心的木建築，規模更大，連洗手台都是用水桶和木條製成，看似簡陋卻具環保巧思，洗過的水會回收到廁所當沖水使用，也融入綠建築的概念。
Dontri校長孟維納（Moeurn Veasna）受訪時表示，在沒有水塔之前，孩子們的飲水來源是雨水，不是很乾淨，常有孩子拉肚子。但有了過濾水塔後，孩子扭開水龍頭就有乾淨的水喝，身體狀況明顯比過去強壯，腹瀉的發生率也減少許多。
還有一個棘手的難題，沒有乾淨的水，飲食衛生習慣不佳，東西掉到地上、沾滿泥沙仍撿起來吃等，不少孩子體內有寄生蟲，勢必影響營養吸收。根據家訪發現，一般柬國人民一天吃2餐，食物來源為米飯、蔬菜和雞蛋，但蛋白質、鈣質相對缺乏。
觀察雜貨店的商品，多是炸物，且有顏色繽紛的含糖果汁和零食，也對孩子長期的健康埋下隱憂，並增加齲齒的風險。
飛洋國際服務團成員鄭閔中受訪時表示，根據柬國官方統計，5到19歲兒童青少年有4成有營養不良狀況，包含身高不足、體重過輕。服務團在學校幫學童量身高也發現，2名都是15歲的孩子，有一個160幾公分，另一個僅120公分。有些孩子看起來瘦小、看似小學生，但年紀已是青少年。
鄭閔中指出，營養是一切的根本，如果孩子身體強健、抵抗力好，不僅可減少生病風險，生長發育正常，也讓智力發展正常，對學習也會有幫助，孩子容易有成就感，就能啟動正向循環。未來會特別強調營養衛教，現階段希望當地學校師生先養成定期量身高、體重的觀念，才會知道自身的欠缺、有動力改變。
要推動健康衛教並不容易，需要細水長流。飛洋國際服務團指導老師郭曉靜表示，孩子是學校和家庭的連結，孩子在學校學到觀念，知道應該喝乾淨的水、水缸要加蓋、受傷了應該急救處理等，有機會影響家人，當孩子長大，也會對下一個世代有好的影響。（編輯：張雅淨）1080814