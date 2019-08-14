喝水營養成大問題 柬埔寨孩子的生存之戰

在柬埔寨馬德望偏鄉，孩子們赤腳踩在泥濘的地上，許多人的生存仰賴天然水源－雨水、湖河水及地下水。由於他們沒有水庫和完善的儲水系統，雖有水量豐沛的洞里薩湖及貫穿柬埔寨的湄公河，但必須靠天吃飯，如果遇到旱季，民生用水將受到相當大的挑戰。中央社記者陳偉婷攝 108年8月14日

（中央社記者陳偉婷暹粒14日電）在柬埔寨馬德望偏鄉，孩子們赤腳踩在泥濘的地上，天氣炎熱，汗濕了滿頭，有些孩子乾脆全裸著。突然一陣雨，孩子開心地跳著，因為雨來了，他們就有水喝了。

在現在的台灣，乾淨水源的取得從來不是難題，但在柬埔寨多數地方，許多人的生存仰賴天然水源－雨水、湖河水及地下水。由於他們沒有水庫和完善的儲水系統，雖有水量豐沛的洞里薩湖及貫穿柬埔寨的湄公河，但必須靠天吃飯，如果遇到旱季，民生用水將受到相當大的挑戰。

台北醫學大學飛洋國際服務團一行14名師生，近日到柬埔寨，深入暹粒省、馬德望省的偏鄉及學校，提供醫療、衛生、教育等服務。這是他們第10次前往柬埔寨，協助偏鄉取得乾淨水源、向當地民眾衛教乾淨水的重要性，是他們長期的目標。

中央社記者隨北醫學生在偏鄉家訪時發現，幾乎每一個家庭都備有好幾個大水缸，目的是儲存雨水；他們自有一套使用雨水的邏輯，因雜質會隨時間沉澱，上層的水最乾淨，可以飲食用；第2、第3層較髒，可作清潔用。但他們普遍沒有水缸加蓋的觀念，導致上層用水也不夠乾淨。

有些家庭除了雨水缸，也常去鄰近住家的湖、池取水。但有嚴重的衛生隱憂，因很多家庭並沒有廁所，常常找個隱密處就隨地便溺，髒濁的污水流到湖池，有些居民拿來生喝，沒有煮沸殺死病原菌或寄生蟲，也成傳染疾病擴散的溫床。

台北醫學大學飛洋國際服務團和實踐大學建築設計學系義築隊師生共同合作，協助柬埔寨偏鄉建立儲水過濾系統，小孩打開水龍頭就可生飲。中央社記者陳偉婷攝 108年8月14日

為了改善當地的飲水問題，北醫飛洋團隊以柬埔寨Dontri作為示範學校，與實踐大學建築設計學系義築隊師生共同合作，協助該校建置健康中心與有過濾系統的水塔。經過層層過濾，從水塔出來的水可以直接生喝。

今年7月，實踐大學也在距離Dontri小學約半小時的Poupir小學，新蓋一間兼具圖書室及健康中心的木建築，規模更大，連洗手台都是用水桶和木條製成，看似簡陋卻具環保巧思，洗過的水會回收到廁所當沖水使用，也融入綠建築的概念。

Dontri校長孟維納（Moeurn Veasna）受訪時表示，在沒有水塔之前，孩子們的飲水來源是雨水，不是很乾淨，常有孩子拉肚子。但有了過濾水塔後，孩子扭開水龍頭就有乾淨的水喝，身體狀況明顯比過去強壯，腹瀉的發生率也減少許多。

還有一個棘手的難題，沒有乾淨的水，飲食衛生習慣不佳，東西掉到地上、沾滿泥沙仍撿起來吃等，不少孩子體內有寄生蟲，勢必影響營養吸收。根據家訪發現，一般柬國人民一天吃2餐，食物來源為米飯、蔬菜和雞蛋，但蛋白質、鈣質相對缺乏。

觀察雜貨店的商品，多是炸物，且有顏色繽紛的含糖果汁和零食，也對孩子長期的健康埋下隱憂，並增加齲齒的風險。

飛洋國際服務團成員鄭閔中受訪時表示，根據柬國官方統計，5到19歲兒童青少年有4成有營養不良狀況，包含身高不足、體重過輕。服務團在學校幫學童量身高也發現，2名都是15歲的孩子，有一個160幾公分，另一個僅120公分。有些孩子看起來瘦小、看似小學生，但年紀已是青少年。

鄭閔中指出，營養是一切的根本，如果孩子身體強健、抵抗力好，不僅可減少生病風險，生長發育正常，也讓智力發展正常，對學習也會有幫助，孩子容易有成就感，就能啟動正向循環。未來會特別強調營養衛教，現階段希望當地學校師生先養成定期量身高、體重的觀念，才會知道自身的欠缺、有動力改變。

要推動健康衛教並不容易，需要細水長流。飛洋國際服務團指導老師郭曉靜表示，孩子是學校和家庭的連結，孩子在學校學到觀念，知道應該喝乾淨的水、水缸要加蓋、受傷了應該急救處理等，有機會影響家人，當孩子長大，也會對下一個世代有好的影響。（編輯：張雅淨）1080814

在柬埔寨多數地方，許多人的生存仰賴天然水源－雨水、湖河水及地下水。除了飲水問題，根據柬國官方統計，5到19歲兒童青少年有4成有營養不良狀況，包含身高不足、體重過輕，但雜貨店普遍賣零食及五顏六色的含糖飲料，也危害健康。中央社記者陳偉婷攝 108年8月14日