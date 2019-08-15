不理會川普政策 美加州為公眾健康禁用陶斯松

（中央社洛杉磯14日綜合外電報導）美國加州不理會總統川普政策，今天宣布將禁止使用可能導致幼童發展遲緩的殺蟲劑陶斯松（chlorpyrifos），並強調加州政府會持續保護環境及公眾健康。

加州食品暨農業廳（California Department of Food and Agriculture）及加州農藥管理局（California Department of Pesticide Regulation）今天發聲明表示，越來越多證據顯示，暴露在有陶斯松的環境中，會對孩童或其他易受影響族群造成嚴重健康影響，因此決定在美國農業重鎮加州禁止使用。

聲明指出，接觸陶斯松恐導致腦部受損、神經發育遲緩，且會造成危害的劑量比先前想像還來得低。聲明並強調，儘管川普政府推翻前朝對陶斯松的禁令，「加州會持續保護公眾健康、勞工與環境」。

加州農藥管理局告訴記者，目前還在使用陶斯松的農民，在禁用令正式生效前，有15天時間能在法院挑戰此禁令。

自2001年底以來，陶斯松在全美幾乎完全被禁止用在住宅用途。2015年時，當時歐巴馬政府宣布計劃全面禁用陶斯松，但新政策還等不及生效川普就當選總統，美國環境保護署於川普上任後不久的2017年，推翻歐巴馬政府的決定。

陶斯松常被用在柑橘類水果、杏仁、棉花、葡萄，堅果、苜蓿及其他作物上。光是在加州，2017年陶斯松的使用量就超過94萬磅（42萬6376公斤），約為2005用量的一半。加州政府將會成立工作小組，尋找較安全的替代殺蟲劑。

在歐洲方面，歐洲食品安全局（European Food Safety Authority）近期評估發現，陶斯松會對人體健康有影響，促使歐洲聯盟執行委員會（European Commission）本月稍早宣布，將建議在陶斯松許可證於明年1月到期後不再更新。

目前已有8個歐洲國家禁止產品被驗出陶斯松。（譯者：徐薇婷/核稿：劉學源）1080815