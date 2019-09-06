中秋節將至 政院：7成月餅價格不變1成9上漲

（中央社記者侯姿瑩台北6日電）下週就是中秋節，行政院今天表示，經蒐集量販店、超市及便利商店月餅型錄，與去年相同品項的商品進行價格比較，約有7成月餅價格不變，另有1成9月餅價格上漲，漲幅都在2成以下。

行政院發布新聞稿表示，行政院副院長陳其邁今天主持「穩定物價小組」會議，了解中秋節物資供應情形，並要求農委會、行政院消保處等相關機關，密切掌握南部豪雨後應節物資供應量價變化，全力調節相關產品供應量，穩定價格，確保國人歡度佳節；若有異常情形，應即時查處。

行政院消保處指出，今年蒐集量販店、超市及便利商店月餅型錄，與去年相同品項的商品共184項，進行價格比較與分析。經檢視，約有7成月餅價格不變，另有1成9月餅價格上漲，漲幅均在2成以下，月餅價格尚稱平穩。

農委會表示，中秋節為台灣3大傳統節日之一，國人習慣團圓烤肉，當令文旦柚、茭白筍、玉米、甜椒、豬肉、雞腿翅、秋刀魚、白蝦、文蛤等應節產品需求增加。農委會參考往年供應量及近日價量供需情形，加強調配市場供需，充裕供應各類農產品。

在蔬菜方面，農委會說，因受8月中南部豪雨及白鹿颱風影響，供應量減少，又逢開學校園團膳啟動，消費需求增加。中秋節前第2週台北果菜市場蔬菜平均批發價格每公斤42.1元，較去年同期上漲8.8%；預計中秋節前5日台北果菜市場蔬菜供應量將較平日增加19.5%，由1257公噸增至1502公噸，調節蔬菜供應，平穩價格。

農委會也指出，今年降雨較去年增加，影響水果供應數量，中秋節前第2週台北果菜市場批發價格每公斤48.0元，較去年同期上漲24.4%；預計中秋節前5日台北果菜市場水果每日供應量將較平日增加15.2%，由704公噸增至811公噸，以平穩水果價格。

在畜產品方面，農委會表示，因受非洲豬瘟影響國際豬價上漲，國內毛豬肉品市場拍賣價在節前第2週每公斤77.3元，較去年同期上漲8.2%；土雞、白肉雞、雞蛋每公斤56.7元、43.3元、45.8元，分別下跌14.7%、2.4%及17.9%；已協調在節前1週每日毛豬供應量增為2萬4975頭，較9月其他週平日增加9.9%；白肉雞由每週450萬隻提高至460萬隻，增加2.2%，整體供給持穩。

農委會指出，水產品在節前第2週每公斤價格104.4元，較去年同期下跌9.8%；預計節前1週平均日供應量將較平日增加15%，由306公噸提升至352公噸。

有關國內外豬肉供需價量，農委會表示，今年5月底養豬頭數546.8萬頭，較去年同期增加7.1萬頭，預期下半年豬隻供應量充裕；今年1至7月豬肉進口約5.14萬公噸，與去年同期5.24萬公噸相近，進口豬肉存量充足。

農委會也強調，因應節慶需求，將在節前增加1成豬隻供應量（平均每日交易頭數達2.5萬頭），以充裕市場貨源，平穩供需；將持續密切監控豬肉供需價量情勢，適時因應，包括協調台糖公司增供豬隻、釋出冷凍庫存肉品、協調肉品市場增加休市、評估進口庫存狀況或鼓勵其他肉品替代等，平穩消費市場肉品供需。（編輯：紀淑芳）1080906