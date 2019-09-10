小孩腸病毒別上學 疫情高峰一週近2萬人次就醫

衛福部疾管署疫情中心主任劉定萍10日下午公布，上週（9月1日至9月7日）國內腸病毒門急診就診共計1萬9254人次，較前一週略升4%，仍高於近5年同期，疫情還處於流行高峰期。中央社記者陳偉婷攝 108年9月10日

（中央社記者陳偉婷台北10日電）疾管署今天公布，國內新增2例腸病毒重症，且一週門急診就診人次近2萬，高於近5年同期，疫情處高峰。專家呼籲，若孩子有腸病毒，應請假休息，別在校園傳播病毒。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任劉定萍下午在疫情週報指出，上週（9月1日至7日）國內腸病毒門急診就診共計1萬9254人次，較前一週略升4%，上升幅度低於前2週，但仍高於近5年同期，疫情處流行高峰期。近4週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A群為多，腸病毒71型持續活動。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上週也新增2例腸病毒71型感染併發重症病例，分別為中部8個月女嬰及中部4歲男童，其中女嬰陸續有發燒、流鼻水、紅疹、右手無力、口腔潰瘍及皮膚水泡等症狀；男童則有發燒、口腔潰瘍、腹痛、嘔吐、食慾不佳及肌抽躍等情形。所幸治療後兩人病況穩定。

林詠青指出，2名個案的同住、學校接觸者都有人確診腸病毒，研判可能是因接觸感染。

今年累計303例腸病毒71型個案，高於2016至2018年同期，以輕症及散發病例為主。今年累計36例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型為多（27例）。

林詠青表示，腸病毒71型引起的重症病程變化快速，家中如有孩童感染腸病毒，在感染後的1週內，務必留意病情變化。如果出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，儘速送往大醫院接受治療，以免錯失治療黃金期。

疾管署副署長羅一鈞表示，目前為腸病毒流行高峰期間，家長應留意家中孩童健康情形，幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應落實生病不上課，以防範腸病毒因幼童交叉感染而造成疫情流行。（編輯：張雅淨）1080910