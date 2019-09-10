落實居住正義 內政部：包租代管達5007戶

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）台北市政府今天提出「居住正義2.0－政策新主張」，內政部對此表示，北市府的方向與中央整體居住政策一致，將持續與台北市合作，照顧人民居住需求；在社會住宅方面，包租代管已達5007戶，其中有6成為弱勢家庭。

媒體報導，台北市政府今天舉行「台北市居住正義2.0」記者會，提出4大目標；不過，民間團體坦言，健全房市重點的確是房市資訊透明與房產稅制，但主要法源機制在中央，如中央不願意做出政策調整，台北市僅能在一定程度內做微調、效果有限。

對於台北市長柯文哲提出「居住正義2.0－政策新主張」，內政部發布新聞稿表示，台北市政府的方向與中央整體居住政策一致，內政部將持續與台北市合作，共同照顧人民的居住需求。

內政部指出，政府推動社會住宅，目前全國可入住的社宅共1萬4000餘戶，另有1萬4000餘戶在興建中，還有1萬7000餘戶正在規劃。內政部樂見市府擴大社會住宅推動目標，近期正與台北市就土地盤點等議題密切研商，未來也會充分合作。

內政部表示，目前社會住宅包租代管第2期計畫即將開辦，將擴大辦理區域及目標戶數。為鼓勵房東參與，已在住宅法及相關法規中納入稅賦優惠等措施，今天市府再將公益出租、包租代管房屋實質稅率減至0.6%，有助進一步提升房東參與意願，內政部樂觀其成。

有關優先擴大照顧弱勢方面，內政部指出，這是社會住宅的核心理念，因此表示支持。目前5007戶包租代管的社會住宅中有6成為弱勢家庭，全國各地社會住宅弱勢家庭比率也超過住宅法所規範的30%基準。

此外，內政部表示，政府今年也透過租金補貼的方式擴大照顧對象，包括針對單身青年、新婚家庭及育有未成年子女家庭共2萬4000戶的租金補貼；教育部也預計針對校外租屋的弱勢學生於5年內補助13萬戶。台北市加碼提高租金補貼戶數，照顧更多人民的需求，與中央政策步調吻合。

內政部也補充說明，政府近年持續推動促進房市資訊透明的措施，除已將實價登錄資料增加歷次移轉價格，也提供「建坪單價計算」的選項，使價格資訊更清楚；並縮短資料揭露頻率，由原來每月發布1次，調整為每月3次；更將買賣案件的登錄，改由買賣雙方於移轉登記時一併進行，提高資訊時效。另外，也持續按季發布「住宅價格指數」、「房價負擔能力」，提供民眾多元參考資訊。

內政部強調，將持續與各部會及地方政府通力合作，務實推動各項改革，共同實現居住正義的願景。（編輯：李信寬）1080910