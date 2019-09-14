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為東部弱老找一個家 台東馬偕攜手長青募床位

最新更新：2019/09/14 11:41
台東馬偕醫院技術支援長青老人養護中心，發現養護中心床位嚴重不足，為讓弱勢老人能盡早接受機構照顧，特別舉辦聯合募款「為東部弱老找一個家」義賣活動，養護中心長者現場表演排練多日的讚美操。（台東馬偕醫院提供）中央社記者李先鳳傳真　108年9月14日
台東馬偕醫院技術支援長青老人養護中心，發現養護中心床位嚴重不足，為讓弱勢老人能盡早接受機構照顧，特別舉辦聯合募款「為東部弱老找一個家」義賣活動，養護中心長者現場表演排練多日的讚美操。（台東馬偕醫院提供）中央社記者李先鳳傳真　108年9月14日

（中央社記者李先鳳台東縣14日電）台東馬偕技術支援長青老人養護中心，發現養護中心70床位遠遠不及需求，長者等床位排隊候補很久，為讓弱勢老人儘早接受機構照顧，舉辦聯合募款「為東部弱老找一個家」義賣。

根據內政部最新統計，台東縣65歲以上老年人口占其人口比率已超過全國平均的約15%，老年人口比率偏高，需要長期照顧的長者日益增加。

台東馬偕醫院院長王功亮表示，醫院在急重症發展之外，也在老人的照護上盡一份心力。長青養護中心的住民有2/3是低收或中低收老人，這正是需要照顧的弱勢族群，希望這次義賣活動可以協助達標。

長青養護中心主任黃金鶯表示，長青設立已18年，是距台東市區最近的養護單位，但床位嚴重不足，只有70個床位，目前計劃增加5床，雖然數量並不多，但每增一床就可解決一個家庭的老人照顧問題，減輕照顧者的負擔。

黃金鶯說，長期以來長青養護中心入住的長者，62%為家境貧困的公費住民，需仰賴各界及政府的補助，然而很多經費都由養護中心自行籌措。面對老人化社會，照顧老人的工作是一項長期付出的公益志業，台東馬偕及長青聯手，計劃籌募新台幣100萬元的擴床基金，希望能幫助更多長者有安身的住所。

義賣活動自即日起至9月20日於台東馬偕醫院一樓大廳舉辦，攤位有醫院員工捐出家中閒置生活用品、長青養護中心長者手創作品、志工製作黑木耳、油飯、春捲等熟食推出每日一物義賣。

養護中心長者都已80、90歲，為了義賣活動表演排練多日的讚美操，即使手腳不靈活，但坐在輪椅上仍賣力演出，令人感動，最後一起合唱詩歌「活出愛」，要證明雖然年齡大，但生活有尊嚴、有品質。（編輯：管中維）1080914

台東馬偕醫院技術支援長青老人養護中心，發現養護中心床位遠不及需求量，為讓弱勢老人能盡早接受機構照顧，特別舉辦聯合募款「為東部弱老找一個家」義賣活動，計畫籌募擴床基金，希望能幫助更多長者有安身的住所。（台東馬偕醫院提供）中央社記者李先鳳傳真　108年9月14日
台東馬偕醫院技術支援長青老人養護中心，發現養護中心床位遠不及需求量，為讓弱勢老人能盡早接受機構照顧，特別舉辦聯合募款「為東部弱老找一個家」義賣活動，計畫籌募擴床基金，希望能幫助更多長者有安身的住所。（台東馬偕醫院提供）中央社記者李先鳳傳真　108年9月14日
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