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網傳男童染腸病毒死亡 苗縣衛生局：尚未確診

最新更新：2019/09/18 14:16

（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）網路傳出苗栗縣有一名國小二年級男童疑感染腸病毒死亡，苗栗縣衛生局今天對此表示，男童死因為急性心肺衰竭，是否與腸病毒有關，待抽血檢驗報告確認。

有苗栗縣民在網路上貼文，指苗栗市某名國小二年級男學童因感染腸病毒而死亡。

對此，苗栗縣衛生局副局長莊素玲今天接受中央社記者電話訪問時表示，該名學童13日因發燒、身上出現紅疹，家長連續2天帶往診所診治，醫師一度懷疑感染腸病毒，給藥減緩口足、咽喉水泡等症狀，但男童吃藥2天症狀皆未好轉。

莊素玲指出，家長於16日帶男童前往苗栗地區醫院就醫，院方進行流感、腸病毒篩檢皆呈陰性，X光檢驗發現疑有肺炎症狀，建議住院治療；男童住院當晚病情每況愈下，於是安排轉往台中榮總治療，但在途中病情即突然惡化，17日凌晨死亡，診斷死亡原因為急性心肺衰竭。

苗栗縣衛生局表示，該名男童自發病至死亡前，均未確診為腸病毒；是否與腸病毒有關，目前已採集血液檢體送疾管署，待檢驗報告出爐才能釐清。

衛生局指出，苗栗縣今年出現一起腸病毒重症個案，患者已逐漸穩定，現正住院治療中；全縣目前疑似通報個案有495人，包含國小一、二年級及幼托園所等，共有33班停課，呼籲民眾落實勤洗手等衛生防疫習慣。（編輯：戴光育）1080918

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