遏止非洲豬瘟蔓延 南韓劃定6市郡為防疫區

（中央社記者姜遠珍首爾18日專電）繼南韓京畿道坡州市首例非洲豬瘟後，緊鄰的漣川郡也出現疫情。南韓今天宣布，坡州、漣川，及京畿道北部抱川市、東豆川市、金浦市、鐵原郡等6個市郡為非洲豬瘟重點防疫區。

南韓聯合新聞通訊社指出，京畿道漣川郡百鶴面一家養豬場17日發生一頭母豬疑似死於豬瘟。這一家農場飼養4700頭豬，農林畜產食品部檢測採樣，於今天上午確診感染，並緊急派遣防疫小組對人員和車輛消毒，家畜則撲殺掩埋，禁止運出。

農林畜產食品部次官（副部長）李在彧今天表示，坡州、漣川，以及京畿道北部的抱川市、東豆川市、金浦市、鐵原郡等6個市郡劃定為非洲豬瘟重點防疫區，嚴防疫情擴散，未來一週是關鍵時期，地方政府要動員全部力量做好防疫工作。

農林畜產食品部說，坡州、漣川兩地撲殺病豬對豬肉價格的影響微乎其微。至於17日豬肉批發價較16日上漲32.3%是擔心缺貨的經銷商大量囤積造成的短暫現象。

農林畜產食品部表示，今後將密切注意豬肉供需、價格走勢，並與豬肉生產商組織緊密合作穩定市場，所有感染豬瘟的家畜都會被撲殺掩埋，消費者可以安心食用豬肉。

另外，南韓統一部長官金煉鐵今天表示，已向北韓提議聯手防止非洲豬瘟疫情，但卻未能獲得密切合作的回應。他說，有關部門正在進行流行病學調查，分析潛在的傳播途徑，為了遏止疫情進一步擴散，需要確定疫源，目前已進行嚴密的追蹤監測。

報導指出，當被詢及疫情從北韓流入南韓境內可能性，金煉鐵回答，政府對野豬遷徙採取多項措施，疫情跨境南下的可能性不大。

至於有無北韓境內非洲豬瘟數據，他說，南韓掌握的資料不準確，正在與世界動物衛生組織（OIE）溝通相關事宜。（編輯：王永志）1080918