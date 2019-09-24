衛教從幼兒開始 疾管署推4疾病雙語繪本

（中央社記者陳偉婷台北24日電）傳染病衛教又有新工具，疾管署推中英文防疫雙語繪本，介紹腸病毒、新型A型流感、流感疫苗和病毒性腸胃炎，除宣導防疫措施，還能學英文。

衛生福利部疾病管制署今天舉行記者會，發行4本衛教繪本，並邀請藝人Melody擔任防疫大使，向民眾呼籲正確洗手、個人健康管理及按時接種流感疫苗等防疫措施對幼兒防疫的重要性。

育有2名孩子的Melody致詞時表示，每逢開學就很擔心孩子在學校會「中鏢」，她常告誡孩子要勤洗手，才能防範病毒。但孩子常會「狡猾」、推託，她常要檢查孩子有沒有確實用肥皂、且要洗超過20秒才算數。

疾管署也提醒，洗手有5大時機，包含吃東西前吃飯後、跟別人抱抱前、上廁所後、咳嗽打噴嚏後、看醫生後。

疾管署推出的雙語繪本分別以「腸病毒」、「新型A型流感」、「流感疫苗」以及「病毒性腸胃炎」4種幼兒在日常生活中可能接觸到的傳染病為主題，透過主角「小喜」與好朋友間的故事，深入淺出地引導讀者認識疾病症狀與預防方法，在閱讀的過程中，養成正確防疫觀念，讓孩子少生病、更健康。

衛福部次長薛瑞元說，每逢開學季，幼兒常見傳染病如腸病毒、流感等容易掀起一波疫情高峰，如何讓幼兒養成正確防疫觀念，如良好個人衛生習慣、生病在家休息等相當重要。盼透過繪本讓更多學童懂得如何正確防疫與自我保護，並將致贈給全國956所偏鄉小學，藉由推廣繪本，讓防疫觀念像種子般，散播到各個角落。

此套繪本為政府出版品，民眾可在五南、博客來購買；也可在疾管署官網觀賞書籍內容的影片。（編輯：張芷瑄）1080924