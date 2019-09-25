國際失智症月 衛福部促22縣市設失智友善社區

（中央社記者張茗喧台北25日電）隨人口老化，失智症人數急遽攀升，據推估，2065年全台失智者恐高達90萬人。衛福部積極推動失智照護服務及失智友善社區，盼明年全台22縣市都能建置失智友善社區。

國際失智症協會將每年9月訂為「國際失智症月」，全球有多達100個國家共同響應，衛生福利部國民健康署今天舉辦記者會，宣布將於9、10月間以陸續舉辦失智症相關活動，盼共創友善台灣。

衛福部長次長薛瑞元表示，根據國際資料統計，全球平均每3秒就有1人失智，目前台灣失智者超過28萬人，到了2065年將攀升至90萬人。台灣也是亞洲第2、全球第13個制定全國性失智症政策的國家，提出失智症綱領2.0版，將失智症列為公共衛生的優先任務。

薛瑞元指出，由於台灣多達90%失智者住在社區當中，因此衛福部2017年起推動「失智照護服務計畫」，在全國設置據點及共照中心，提供認知促進、緩和失智、安全看視、家屬照顧訓練及家屬支持團體，並協助個案確診、提供照顧諮詢等支持服務。

截至今年8月，全台已布建439處失智社區服務據點、87處失智共同照護中心。

此外，衛福部也推動失智友善社區計畫，補助9個縣市政府建置10處友善社區，招募累計7.7萬名友善天使、共4600多家友善組織，期待明年22縣市至少都能建置一處失智友善社區，並逐步擴展到每一鄉鎮市區。

今年國際失智症月活動也和國際失智症協會、台灣失智症協會等42個關心失智症議題的組織，將於28日至29日在台北市華山1914文創產業園區舉辦「失智友善心連心，憶起邁向心希望」活動。

現場共有12個展間，讓外界看見失智者超乎想像能力的失智者創作區、身歷其境感受失智者生活困難的互動體驗區，還有失智者親自擔任老師教導民眾舞蹈、畫畫、書法、麻將或木工的體驗活動教室。

今年68歲的黃勝昌過去在職場時，逐漸喪失方向感、猜忌懷疑、記憶力退化，一開始以為只是健忘，直到6年前才確診失智症，但也錯過了及早治療的機會，人生一度跌入谷底。

但在失智照護服務的支持下，黃勝昌漸漸發現自己還有很多能力，這次也會出席活動教民眾寫書法，帶外界一探失智者的內心世界。（編輯：張芷瑄）1080925