歐美公衛學者參訪彰化萬人健檢 交換經驗心得

（中央社記者吳哲豪彰化25日電）台大公衛學院長詹長權以及來自歐美各國40多名公衛學者，今天來到彰化縣參訪萬人健檢活動，縣長王惠美致詞時說，縣府計畫在北斗、二林等鄉鎮興建綜合長照社福大樓，提供服務。

國立台灣大學公共衛生學院長詹長權帶領來自美國、法國、義大利以及日本等國的40名公衛學院學者專家，今天上午來到彰化縣參訪萬人健檢活動，詹長權等人先前往員林市員林國小參觀萬人健檢實施的情形，緊接著在中午來到彰化縣衛生局進行論壇，交換經驗。

王惠美在論壇致詞時說，彰化縣1年舉辦30多場的萬人健檢活動，每年有800多名醫師、醫事人員以及1000多名志工參與，透過萬人健檢讓縣民及早發現、及早治療疾病，彰化縣也透過萬人健檢提供社區民眾C型肝炎篩檢，成效良好，期許能讓更多鄉親一起來參與萬人健檢。

王惠美表示，彰化縣準備在北斗、員林、大城等鄉鎮，興建綜合型的長照社福大樓，提供醫療、保健及日照等整合型服務，希望讓在地鄉親受到好的照顧，她要謝謝中央到地方、醫界和學界，大家一起整合，把萬人健檢辦得這麼成功，縣府的目標就是讓鄉親有更健康、更好的日子。

詹長權也在論壇致詞說，他很高興能帶著世界各國的公共衛生專家學者來到彰化，參訪彰化縣的萬人健檢、長照等活動，他相信如果繼續做下去，會有很多人來彰化取經，讓彰化經驗成為追求更長壽、更健康生活的典範。（編輯：謝雅竹）1080925