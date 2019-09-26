加油先等等 汽油價格30日起估小跌1角

（中央社記者蔡芃敏台北26日電）中油汽油價格每公升23日起大漲新台幣0.5元。不過，受國際原油價格走貶，根據油價公式，估中油30日起汽、柴油各調降0.1元及0.4元，98無鉛汽油每公升30.7元，實際價格依中油29日中午公布為準。

中油23日起調漲各式汽油每公升0.5元、柴油調漲0.9元。不過，車主有望稍微鬆一口氣。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估30日起汽、柴油每公升約各調降0.1元、0.4元。

如依預估，92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.1元，

沙烏地阿拉伯日前發生無人機攻擊油田案，讓國際原油價格波動劇烈。不過，因北半球已逐步進入秋季，夏季用油旺季結束，加上美國商用原油庫存連2週回升，造成本週油價下跌。西德州中級原油11月期貨價格下跌80美分、1.4%，每桶56.49美元，北海布倫特原油11月期貨價格下跌71美分、1.1%，收在62.39美元。

根據中油官網，累算至9月25日的7D3B週均價為63.06美元，較上週64.75美元下跌1.69美元；新台幣兌美元匯率31.035元，較上週31.005元貶值3分。（編輯：楊凱翔）1080926