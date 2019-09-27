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奇美醫宣導病人自主權利法 紙風車巧施援手

最新更新：2019/09/27 19:01
「病人自主權利法」今年初上路，紙風車文教基金會27日特地到奇美醫學中心表演，還贈送戲偶及教導演戲，助院方宣導病主法。（奇美醫學中心提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年9月27日
「病人自主權利法」今年初上路，紙風車文教基金會27日特地到奇美醫學中心表演，還贈送戲偶及教導演戲，助院方宣導病主法。（奇美醫學中心提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年9月27日

（中央社記者張榮祥台南27日電）「病人自主權利法」今年1月生效，紙風車文教基金會今天特地到奇美醫學中心表演，還贈送戲偶及教導演戲，讓觀眾透過戲劇表演認識這個陌生法案。

奇美醫學中心想方設法宣導「病人自主權利法」，卻毫無頭緒，只好求助紙風車文教基金會，想不到紙風車文教基金會爽快答應，不僅幫奇美醫學中心製作「病人自主權利法」的戲偶、布景、戲臺，還編寫劇本、錄音。

紙風車文教基金會好人做到底，今天更派人專程南下贈送戲偶及相關道具，還教導奇美醫學中心人員如何演戲，完全是免費幫忙，讓奇美醫學中心喜出望外。

奇美醫學中心對紙風車文教基金會伸出援手，相當感謝，院方認為一定能讓民眾更加瞭解「病人自主權利法」的精髓，也更有把握為自己的「終身大事」做決定。

奇美醫學中心人員表示，一般人對「病人自主權利法」相對陌生，包括預立醫療決定、維持生命治療、人工營養及流體餵養、預立醫療照護諮商如何召開等，這些生硬的法律規定，民眾不是那麼容易瞭解，法令宣導與群眾教育是當務之急。（編輯：屈享平）1080927

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