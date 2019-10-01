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成大登革熱群聚感染 勝利校區學生活動中心關閉

最新更新：2019/10/01 12:46

（中央社記者張榮祥台南1日電）國立成功大學發生登革熱群聚感染，如今連到成大參加社團活動的人可能也遭到感染，成大各學院院長明天將召開防治會議，勝利校區芸青軒學生活動中心也因登革熱無限期關閉。

台南市政府衛生局今天宣布確診第29例登革熱本土病例，感染者是台南市永康區勝利里的19歲男子，無慢性病史，近期未出國。

這名感染者9月25日出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、口乾及食慾不振等症狀，27日至診所就醫診斷為感冒，29日身體及手掌出現紅疹，晚間就醫經登革熱快篩為陽性後通報，昨天傍晚確診，病毒型別分型中，感染者已住院治療，同住家人無疑似症狀。

衛生局調查，這名感染者主要活動地在住家、成大勝利校區及東區育樂街，雖非成大學生，但發病前1週每天到成大參加社團活動，且和成大1名感染學生同一社團，研判感染源是學校活動地的勝利校區或周邊環境，和校園群聚屬同一波感染。

衛生局人員說，目前，成大已出現3例本土病例及1例境外移入病例，其中2例本土病例病毒分型是第三型，衛生局懷疑是境外移入病例帶來本土病例的群聚感染，但沒有直接證據。

成大校方昨天下午已將社團活動地點的勝利校區芸青軒學生活動中心無限期關閉，明天也將召開各學院院長登革熱防治聯繫會議，全面防堵疫情擴散。（編輯：黃世雅）1081001

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