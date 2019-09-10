一家遊緬甸3人染屈公病 旅遊警示升高危險群別去

新南向人員健康服務中心執行長彭仁奎10日在記者會表示，民眾到新南向國家經商、旅遊務必做好防蚊措施，避免感染屈公病或登革熱等傳染病，防蚊措施包含穿淺色衣服、使用含DEET防蚊液、住宿時使用蚊帳等。中央社記者陳偉婷攝 108年9月10日

（中央社記者陳偉婷台北10日電）國內新增1起緬甸境外移入屈公病家庭群聚，一家4口有1人登革熱、3人屈公病。醫師提醒，新生兒、65歲以上長者、慢性病等重症高危險群應避免去緬甸。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青下午在記者會表示，該起家庭群聚案是居住於北部的一家人。他們6月下旬到緬甸（瓦城、仰光）探親及旅遊，9月初返國時，家庭中的父親在機場檢疫站因發燒遭攔檢且登革熱快篩陽性，就醫後確診為境外移入登革熱。

其同行家人都無症狀，但追蹤採檢後發現，妻子及2名女兒（4歲、6歲），共計3人確診屈公病，依檢驗結果研判3人都於緬甸感染。該家庭群聚共確診4名個案（1例登革熱、3例屈公病），其中4歲個案是今年最小的屈公病個案。

林詠青表示，屈公病症狀包含突然發燒、關節疼痛，也會伴隨類似流感症狀，如頭痛、肌肉痠痛、疲倦、結膜炎、皮疹等，但研究發現，可能有高達3成屈公病患不會有症狀。

屈公病較少見致死的案例，不過，林詠青說，新生兒於出生時感染屈公病毒、65歲以上的年長者、患高血壓、糖尿病或心血管疾病者都是重症的高危險群。

目前台灣屈公病個案主要是境外移入，尤其有2/3病例來自緬甸，疾管署副署長羅一鈞表示，緬甸屈公病感染風險已快速升高，除旅遊疫情建議列為第二級警示（Alert），也提醒民眾赴當地務必做好防蚊措施。若為屈公病重症高危險群者，建議疫情流行期間如非必要暫勿前往緬甸。

新南向人員健康服務中心執行長彭仁奎下午在記者會表示，民眾到新南向國家經商、旅遊務必做好防蚊措施，避免感染屈公病或登革熱等傳染病，防蚊措施包含穿淺色衣服、使用含DEET防蚊液、住宿時使用蚊帳等。

彭仁奎也提醒，民眾如出現身體不適或疑似傳染病症狀都可利用新南向人員健康服務中心資源，有專業醫療人員能提供醫療諮詢及轉銜服務。相關資訊可上官網（https://www.newsouthhealth.org.tw/），或撥打服務專線02-23123456分機66607（服務時間：平日9至17時）洽詢。（編輯：方沛清）1080910