雲林秋行軍蟲疫情擴散 危害面積一週增百公頃

雲林縣政府一週內接獲通報秋行軍蟲危害面積爆增100多公頃，動植物防疫所技正鄭安國指出，整合通報平台，簡化第一線作業流程，每天至少有4組、12人現場會勘、診斷，盡量在48小時內完成確診並投藥，達到有效疫情防治。（雲林縣政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 108年10月2日

（中央社記者姜宜菁、楊淑閔雲林縣2日電）近日逢青割、硬質等飼料玉米幼株生長期，短短一週內，雲林縣府通報秋行軍蟲危害面積爆增100多頃，為有效防疫，雲林縣府縮短作業流程，爭取48小時內完成確診投藥。

根據雲林縣動植物防疫所統計，累計到昨天通報有262案、面積212公頃，區域集中在麥寮、台西、東勢、四湖和水林等鄉鎮，危害作物以硬質玉米、青割玉米為主。

雲林地區短短一週內，雲林縣政府通報秋行軍蟲危害面積爆增100多公頃。為有效防疫，雲林縣政府縮短作業流程，盡量在48小時內完成確診並投藥。（雲林縣政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 108年10月2日

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國今天指出，上週即預警逢青割、硬質等飼料玉米生長期，所以整合通報平台，簡化第一線作業流程，每天至少有4組、12人現場會勘、診斷，盡量在48小時內完成確診並投藥，達到有效疫情防治。

雲林縣長張麗善9月26日宣布動支第二預備金，啟動防治資材補助經費新台幣100萬元，協助農民購藥防治，也建請中央啟動全面防疫，請農民提高警覺。

雲林縣動植物防疫所呼籲農民執行化學防治時，輪流使用不同作用機制農藥，以免產生抗藥性。

農委會防檢局植物防疫組組長陳宏伯說，目前秋行軍蟲的防疫仍處第二階段，9月上旬到中旬是玉米新栽種期，目前正是秋行軍蟲愛吃的幼株，防疫重點仍請農民加強巡視，發現後儘速通報，就會進行強制施藥，以有效控制疫情。

防檢局說明，目前是第二階段強制施藥，依通報、現勘、列管防治等步驟進行，防治藥劑與第一次施藥工資，均由政府經費支應，防治藥劑費用補助最多可達4次。（編輯：陳清芳）1081002