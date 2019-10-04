琉璃蟻大軍入侵苗栗西湖 立委促專案防治

苗栗縣西湖鄉近年深受雙疣琉璃蟻困擾，肆虐範圍由龍洞、五湖村，擴散至三湖、四湖等村，國民黨籍立委陳超明4日邀集農委會防檢局、環保署及苗栗縣政府等單位會勘，力促中央成立專案小組防治。中央社記者管瑞平攝 108年10月4日

（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗縣西湖鄉遭受琉璃蟻害肆虐，螞蟻大軍不但入侵校園螫咬學生，還在民宅內築巢，立委陳超明今天邀農委會防檢局、環保署及苗栗縣政府等單位會勘，促中央成立專案小組防治。

苗栗縣西湖鄉農村是本土種疣胸琉璃蟻易大量繁殖場域，西湖鄉公所針對琉璃蟻害雖曾委請專家學者防治，但民眾仍反映無論噴多少殺蟲劑、火攻都沒用，包括果園、民宅、學校都淪陷，由於蟻酸會使傷口潰爛造成腫痛搔癢，對居民生活造成極大危害。

國民黨立委陳超明邀集農委會防檢局、環保署、苗栗縣政府衛生局、環保局、農業處、西湖鄉公所等單位前往西湖鄉校園、民宅及果園會勘。他表示，琉璃蟻害近幾年從西湖鄉龍洞村、五湖村迅速往外擴散，若不趕緊找出對策，全鄉恐淪為蟻災區，甚至擴散其他鄉鎮。

苗栗縣西湖國中校長邱世允指出，開學後校園停車場、教室走廊及操場內就出現好幾群琉璃蟻，師生都不堪其擾，有學生說，上體育課坐在運動場內，一不小心就會遭螞蟻螫咬，傷口「又痛又癢」。

西湖鄉龍洞村張姓民宅內的牆壁、匾額、神明桌全都被螞蟻攻陷、築巢，住戶說，曾嘗試用殺蟲劑、藥水、餌劑想要除蟻害，但每次掃出成堆螞蟻屍體後過不到一天，牆上又出現新的螞蟻族群，「真的不知如何是好」。

陳超明指出，西湖鄉是農業鄉鎮，必須在不傷害農作物前提下，以有機投藥解決蟻害，要求中央應組成跨部會專案小組，協助民眾加強防治。

農委會動植物防疫檢疫局主任秘書張經緯指出，今天會勘發現琉璃蟻肆虐西湖鄉情形確實相當嚴重，將依立委建議由農委會成立跨部會專案小組，配合環保署、教育部等單位，針對農地、校園及公所等通報熱區，編列預算以非農藥生物製材投藥，提供誘餌及布點誘餌站，並設立示範輔導點，針對防治方式宣導演練。

張經緯表示，疣胸琉璃蟻主要分布在海拔500公尺以下山麓環境，喜歡在竹竿、水管、樹幹縫隙間築巢，會取食蚜蟲，介殼蟲分泌的蜜露，形成共生關係，西湖鄉民眾大部分務農，民眾應著重清源，加強防治蚜蟲、介殼蟲，並盡量清除竹竿、水管等廢棄物。

他說，民眾可以將水加入一定比例的硼砂和糖，製成防治餌劑，但對於社會性昆蟲而言，藥劑或餌劑等下藥方式只能治標，主要還是希望透過整體族群控制才能治本，進而長期抑制琉璃蟻害。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081004

苗栗縣西湖鄉農村結構環境，是本土種雙疣琉璃蟻容易大量繁殖場域，西湖鄉公所針對琉璃蟻害雖曾委請專家學者協助防治，但民眾仍反應無論噴多少殺蟲劑、火攻都沒用，包括果園、民宅、學校都淪陷，中央社記者管瑞平攝 108年10月4日