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期交所結合金融周邊機構送愛 5年捐贈破1.6億元

最新更新：2019/10/04 19:01
台灣期貨交易所4日舉辦年度「金融有愛－食（實）物銀行」聯合捐贈儀式。中央社記者鍾榮峰攝　108年10月4日
台灣期貨交易所4日舉辦年度「金融有愛－食（實）物銀行」聯合捐贈儀式。中央社記者鍾榮峰攝　108年10月4日

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）期交所舉辦「金融有愛－食（實）物銀行」聯合捐贈儀式，累計5年期交所與金融周邊機構捐贈金額，已突破1億6000萬元。

台灣期貨交易所今天下午舉辦「金融有愛－食（實）物銀行」聯合捐贈儀式，包括金管會副主委張傳章、期貨公會理事長糜以雍、期交所總經理黃炳鈞等親臨見證。

期交所指出，2015年起響應金管會號召，邀集周邊金融機構辦理「金融有愛－食（實）物銀行」聯合捐贈活動，與全國22個縣市政府發揮公私部門合作效能，過去4年來共幫助19萬餘戶家庭、63萬餘人次，今年期交所等6家金融周邊機構再次投入新台幣5000萬元，累計5年捐贈金額已突破1億6000萬元。

黃炳鈞表示，今年度的食（實）物銀行仍延續過去兩年度規劃主軸，以嬰幼兒、老人及病患者為優先照顧對象，並將政府較難募集到嬰幼兒、老人及病患者所需要的奶粉、尿布及營養品等高單價物資品項，列為捐贈重點，此類物資合計60物資品項，比重由去年度62.4%調升至66.5%。（編輯：林興盟）1081004

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