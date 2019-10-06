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油價連2降 汽油7日起大跌8角

最新更新：2019/10/06 12:43

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）油價連續2週調降，台灣中油公司今天宣布，7日凌晨零時起各式汽、柴油價格每公升各調降新台幣0.8元及0.9元，98無鉛汽油跌破30元關卡。

調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.3元，95無鉛汽油每公升27.8元，98無鉛汽油每公升29.8元，超級柴油每公升24.1元。汽油連續2週調降，累計跌幅為1元，若車主加滿50公升油箱，相當省下50元、一杯超商抹茶拿鐵。

中油指出，本週調價指標7D3B週均價為每桶58.90美元，較前週62.65美元下跌3.75美元，新台幣兌美元匯率升值0.001元，油價依公式計算跌幅為4.79%。由於92無鉛汽油及柴油都未觸及亞鄰最低價，因此，汽、柴油應足額調整各調降0.8及0.9元。

由於受到美國製造業經濟數據不佳，沙烏地阿拉伯油田雖遭無人機攻擊，不過沙國原油產能已逐步恢復，再加上美國商用原油庫存連3週上升，帶動國際油價走跌。

中油強調，油價隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果。另外，台灣所需的油源幾乎全從國外進口，呼籲消費者珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。（編輯：鄭雪文）1081006

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