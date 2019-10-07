搭乘旋轉遊樂設施 男子頸椎椎間盤突出

（中央社記者趙麗妍台中7日電）28歲張姓男子因工作長時間維持單一姿勢開車，肩頸出現不適痠痛，有天他搭乘360度旋轉遊樂設施，脖子「啪」一聲無法轉頭、雙手麻痛，就醫發現頸椎椎間盤突出壓迫脊椎神經根。

台中市光田綜合醫院外科部副部長兼外傷中心主任林牧熹今天指出，推測張男因長期姿勢不良，椎間盤較脆弱，又坐上遊樂園高衝擊的設備，在瞬間衝擊力道下，若頭部沒有緊靠椅背，可能造成頸部劇烈搖晃、壓力暴增，頸椎、椎間盤就有受傷的風險。

林牧熹指出，正常的頸椎椎間盤會隨身體運動，如低頭或仰頭時稍微變形位移，達到緩衝功能，長期姿勢不良，椎間盤就可能處於壓力不平衡狀態，時間久了就會變形、突出。通勤族、職業駕駛若遇開車急剎，或車禍撞擊的甩動，可能產生高壓致頸椎受傷。

張男表示，因駕駛工作長時間坐著，常有腰痠背痛的毛病，仰賴民俗療法和復健來舒緩不適。乘坐360度旋轉設施，突聽到脖子「啪」一聲，設施停下後，當下無法轉頭、雙手麻痛，曾尋求中醫療法，疼痛未改善。

林牧熹指出，透過核磁共振可見病患頸椎第5、6節間的椎間盤明顯突出壓迫神經，才會感到手痛麻，不經手術是無法根除的。透過神經減壓手術，將壓迫神經根的椎間盤切除，置放活動式人工椎間盤，捨棄傳統支架融合的方式，頸椎幾乎可保有原來的活動度。

術後24小時，病患就能下床走動，經住院及家中休養共1週時間，順利返回職場。（編輯：黃世雅）1081007