自覺不明臭味卻無嗅覺 慢性鼻竇炎症狀多變

（中央社記者張榮祥台南7日電）楊姓婦人常常自覺家中有不明臭味，實際上卻聞不到任何物品的味道，1年多來處於無嗅覺狀態，就診後才知道慢性鼻竇炎，醫師提醒長期黃鼻涕、嗅覺異常者，儘早就醫釐清病因。

台南市立安南醫院耳鼻喉科醫師劉金瑞今天指出，61歲楊婦是家庭主婦，雖自覺有不明臭味，卻沒有嗅覺，即使家人拿刺激性物品讓她聞，楊婦還是聞不到味道，家人發現異常，要求楊婦趕快就醫。

另名34歲張姓女子，也是有一陣子幾乎沒有嗅覺，自認有些詭異，只好就醫，被確診是嚴重慢性鼻竇炎。

劉金瑞表示，鼻竇炎分為急性及慢性，急性鼻竇炎和感冒症狀非常相似，可透過抗生素及緩解症狀的藥物治療。

慢性鼻竇炎多為細菌持續感染，蓄積於鼻竇處，患者易聞到或於吞嚥時感受到異味；慢性鼻竇炎的表現相對多變，除鼻子長期阻塞、流黃鼻涕、常聞到臭味或特殊香氣外，也可能出現慢性咳嗽或耳鳴。

慢性鼻竇炎依嚴重程度有多種治療方法，較溫和且侵入性較低的治療方式，可使用鼻用類固醇型噴劑、洗鼻器沖洗鼻腔及抗生素，但嚴重病患幾乎都要進行手術治療。

劉金瑞說，目前手術治療以「鼻竇內視鏡微創手術」為主流，臉部外觀沒有傷口，術後恢復迅速，更嚴重或困難的病人還有的「立體定位手術導航系統」可供選擇，這套系統如同開車的GPS，協助醫師精準治療病灶及避開重要結構，讓手術更安全。（編輯：陳清芳）1081007