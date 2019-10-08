3童染腸病毒71型重症 疫情已下降但仍流行

（中央社記者陳偉婷台北8日電）疾管署今天公布，國內腸病毒疫情下降，已過高峰，但仍在流行期。尤其上週有3名孩童感染腸病毒71型後併發腦炎或急性無力肢體麻痺，民眾仍不可輕忽。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任劉定萍下午在疫情週報時表示，上週（9月29日至10月5日）國內腸病毒門急診就診共計1萬8834人次，較前一週下降10.6%，疫情已過高峰但仍在流行期。

疾管署統計，近4週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A群為多，腸病毒71型持續活動。今年累計353例腸病毒71型個案，高於2016至2018年同期。

上週新增3例腸病毒併發重症個案，分別為北部4歲男童、中部6歲男童及南部2歲男童，發病日介於9月12日至18日。

疾管署防疫醫師林詠青表示，3名重症個案分別出現發燒、嘔吐、嗜睡、步態不穩、肌抽躍、肢體無力、意識改變、疱疹性咽峽炎或手足口病等症狀，都感染腸病毒71型，分別併發腦炎或急性無力肢體麻痺（AFP），3人經治療後，目前病況穩定且均已出院。

疾管署副署長羅一鈞表示，北部男童和中部男童的感染源都是家內感染，北部男童的2名姊姊（分別為大學生和國中生）都有出現腸病毒輕症症狀；中部男童的弟弟也有相關症狀。南部男童的姊姊也有腸病毒，但兩人同一天發病，較難確定感染源。

羅一鈞說，過去有研究指出，家戶內傳染，第2個被傳染者會比第1個感染者病況嚴重，可能是因第2或第3個被傳染者的年齡較小，腸病毒比較容易引起幼齡兒童重症。

今年腸病毒71型疫情較為明顯，是近7年來較大的一波流行，但比過去2012年的大流行仍有差距。疾管署估計，腸病毒疫情應會在10月底脫離流行期。

劉定萍表示，未來一週腸病毒疫情會逐漸趨緩，但仍在流行期，尤其社區仍有腸病毒71型持續活動，民眾不可輕忽。如果孩童染病，家長要注意併發重症的前趨症狀。

腸病毒71型引起的重症病程變化快速，林詠青表示，家中幼童如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，並於幼兒感染後的1週內，要留意病情變化。一旦出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，務必立即送大醫院治療。（編輯：張雅淨）1081008