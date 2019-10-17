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持有6戶以上房屋稅 台北市擬調升至4.8%

最新更新：2019/10/17 16:00
台北市長柯文哲17日赴議會報告時說，預定2020年起單一且自住房屋稅率從1%降到0.6%；持6戶以上，從原有3.6%升至4.8%。（示意圖／中央社檔案照片）
台北市長柯文哲17日赴議會報告時說，預定2020年起單一且自住房屋稅率從1%降到0.6%；持6戶以上，從原有3.6%升至4.8%。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北17日電）台北市長柯文哲今天赴議會報告時說，預定明年起單一且自住房屋稅率從1%降到0.6%；持6戶以上，從原有3.6%升至4.8%。財政局補充，4.8%為試算建議，需跟中央討論。

柯文哲赴台北市議會專案報告，內容包含房屋稅調整規劃、廢止印花稅因應作為、商圈振興計畫等案，各局處首長列席、備詢。

柯文哲報告時說，房子應是居住用途而非炒作，短期會研議讓單一且自住、公益性出租房屋更輕稅，中期會提高持有多戶房屋稅率成本；北市從民國106年實施單一且自住房屋稅率從原本1.2%降至1%，而持有戶數越多，稅率越高。

柯文哲表示，對房屋稅的立場就是量能課稅，預定明年起，先規劃取消單一且自住房屋稅的3戶優惠，改成只能持有一戶，稅率則從1%降至0.6%，若房子出租給弱勢團體作公益用途，一樣適用0.6%，也會防範有民眾刻意申辦成公益團體藉此規避稅率；且若持6戶以上，房屋稅從原本3.6%調升至4.8%。

財政局長陳家蓁補充，會向中央建議取消持有3戶以內的優惠房屋稅，改成為僅一戶適用，依北市現行房屋稅率，持有2戶以下，每戶課徵1.5%至2.4%，3戶以上為2.4%至3.6%。

她指出，經試算後提出建議方向是持有6戶以上為4.8%，但相關內容仍需跟中央研議、討論。（編輯：李錫璋）1081017

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