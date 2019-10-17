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超商攜手銀行及票交所 推門市身分認證服務

最新更新：2019/10/17 18:06
超商業者表示，民眾未來只要到全台門市，持業者核發的QR Code至FamiPort機台，插入晶片金融卡或自然人憑證，只需幾個步驟，最快1分鐘內即可完成開戶、戶籍謄本複本申請、證件補發、帳戶升級與各項款項扣付款等服務。（全家提供）中央社記者蔡芃敏傳真　108年10月17日
超商業者表示，民眾未來只要到全台門市，持業者核發的QR Code至FamiPort機台，插入晶片金融卡或自然人憑證，只需幾個步驟，最快1分鐘內即可完成開戶、戶籍謄本複本申請、證件補發、帳戶升級與各項款項扣付款等服務。（全家提供）中央社記者蔡芃敏傳真　108年10月17日

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）超商除滿足各項生活需求，更推出多元服務。全家表示，多數民眾因無讀卡機，申辦線上業務時常遇不便，因此與票交所、銀行合作，民眾未來僅需透過超商機台，即可完成身分驗證。

全家近年積極布局科技零售業，除了日前宣布推出科技2號店，今天再透過新聞稿表示，由於多數民眾沒有讀卡機，申辦線上業務時十分不方便，全家與台灣票據交換所及新光銀行合作，導入「立碼驗」身分認證服務。

全家進一步說明，民眾未來只要到全台門市，持業者核發的QR Code至FamiPort機台點選「立碼驗」，插入晶片金融卡或自然人憑證，只需幾個步驟，最快1分鐘內即可完成開戶、戶籍謄本複本申請、證件補發、帳戶升級與各項款項扣付款等服務，且「立碼驗」服務不會向消費者索取費用。

全家表示，門市除了滿足消費者日常生活所需，更提供消費者解決生活大小事的便利服務。此外，預計年底前將陸續與銀行、證券、電信等業者合作，推出各式服務。（編輯：趙蔚蘭）1081017

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