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台電結盟萊爾富 民眾可到門市補繳電費

最新更新：2019/07/18 14:46
台電表示，首度開放超商補繳電費，民眾可以直接到萊爾富，使用Life-ET多媒體事務機輸入電號，不用任何單據就可輕鬆繳電費。（台電提供）中央社記者蔡芃敏傳真　108年7月18日
台電表示，首度開放超商補繳電費，民眾可以直接到萊爾富，使用Life-ET多媒體事務機輸入電號，不用任何單據就可輕鬆繳電費。（台電提供）中央社記者蔡芃敏傳真　108年7月18日

（中央社記者蔡芃敏台北18日電）台電攜手萊爾富超商，首度開放補單繳電費服務，若民眾遺失電費帳單，或是超過代收繳費期限，都可至全台萊爾富門市補單繳費，9月10日前還有咖啡折價優惠。

民眾繳交電費管道多元，可以存簿、信用卡固定扣款，也能利用街口支付、LINE Pay一卡通、台電e櫃檯APP線上信用卡繳費，或是到台電臨櫃、便利超商繳交。

根據台電統計，全國現有約1400萬用戶，最多用戶使用存簿、信用卡固定扣款代繳電費，共有700萬戶選擇以此繳費，便利商店代收排名第2，共有34%、約480萬用戶。台電說，以去年來看，4大超商代收近3000萬張電費帳單、金額超過新台幣600億元。

若民眾收到帳單後超過既有代收期限57天，則須用行動支付、台電e櫃檯APP或到台電櫃檯繳款。為了便民，台電表示，首度開放超商補單繳電費，民眾可以直接到萊爾富，使用Life-ET多媒體事務機輸入電號，不用任何單據就可繳電費，為了鼓勵民眾使用，9月10日前透過萊爾富事務機繳電費，還享有大杯拿鐵咖啡折20元優惠。

台電說，目前也與其他超商積極洽談中。（編輯：蘇志宗）1080718

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