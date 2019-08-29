超商複合店再進化 咖啡洗衣超市三合一

（中央社記者蔡芃敏台北29日電）超商複合店再進化，超商業者表示，因看準高雄85大樓周邊商圈，開出南台灣最大間複合店，集結咖啡、洗衣、超市等3種複合型態，估業績將較一般門市成長2成至3成。

全台有1萬多家便利商店，密集度高居全球第2，僅次南韓。超商布局複合店模式，以因應日益競爭的市場。全家今天發布新聞稿，全家在高雄開出南台灣最大間複合店，首次推出集結咖啡、洗衣、超市3種不同複合型態。

全家便利商店經營企劃本部本部長王瑞峰說，這間複合店位在高雄85大樓周邊的精華地段，鄰近捷運站、百貨公司、商辦大樓、住宅大樓、圖書館等，預計可開發出有別於傳統便利商店的新客群，業績可望較一般店成長2成至3成。

他說，因應民眾不同生活型態和消費需求，全家在全台各地發展各式複合店，像是炸雞及天和鮮物複合店，都成功帶動來客數成長。

另外，統一超商也積極發展複合店，開設美妝、健身房、披薩及精品咖啡等複合店，也與可口可樂、海尼根及瑪莎拉蒂品牌合作，推出聯名門市，力拚強強聯手吸引更多來客。

統一超商日前指出，將視商圈需求，拓展不同型態的複合門市。（編輯：楊凱翔）1080829