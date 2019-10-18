饒慶鈴穿的品牌服裝 設計師是台東排灣族孩子

揚名國際的台東之子、國際服裝設計師沙布喇．安德烈，18日起應邀在台東轉運站推出「當代前衛．原民時尚–沙布喇．安德烈服裝設計展」，吸引民眾參觀。中央社記者盧太城台東攝 108年10月18日

（中央社記者盧太城台東縣18日電）在國際交流和重要場合，台東縣長饒慶鈴總是穿著前衛充滿原民時尚的品牌服裝，設計師是揚名國際的台東排灣族孩子高勝忠，饒慶鈴特別邀請他回故鄉開展。

「歡迎安德烈回家」，揚名國際的台東之子、國際服裝設計師沙布喇.安德烈（高勝忠），今天起於台東轉運站推出「當代前衛‧原民時尚-沙布喇‧安德烈服裝設計展」，安排10名伊林模特兒現場走秀展演。

饒慶鈴今天特別穿上安德烈的品牌服裝，她說，前幾年認識安德烈後，對於他的設計理念相當肯定與讚許，因此，上任後在多項國際交流等重要場合，她都會穿著沙布喇.安德烈品牌服裝代表台東出席，表達她對品牌的支持與熱愛。

安德烈表示，他非常感謝台東這塊土地及排灣族母體文化給予他在創作時的養分，他的服裝作品以原住民母體文化為使命，他認為「創作是自身文化內化的過程，品牌應透過服裝訴說文化脈絡與故事」，希望透過時尚的設計語彙，傳遞原住民文化的美好。

沙布喇.安德烈畢業於實踐大學服裝設計學系，是台東大武的排灣族原住民，擅長將原住民圖騰轉化為現代感的數位印花，服裝設計線條簡潔，以獨創的原住民圖騰為其特色，從原民繡紋圖騰中擷取靈感，擅長跨媒材於服裝上的運用，設計風格前衛，融合超現實主義與未來主義，大膽地加入蒙太奇元素，成為辨識度極高的安式藝術。

這次展覽首次破例完整展出品牌系列作品，包括台東089系列、神話系列、百步蛇十字繡系列、時間的皺摺系列、沙布喇.安德烈系列等，展期從10月18日至明年3月1日。（編輯：林沂鋒）1081018