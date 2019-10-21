新北37萬戶未裝設住警器 消防局加強宣導

（中央社記者王鴻國新北21日電）鳳鳴國小校長曾俊凱今天凌晨因住宅火警喪命引社會關注，新北消防局長黃德清在議會備詢時表示，若裝住警器就能增加逃生機會，新北約37萬戶未裝住警器，將加強宣導。

曾俊凱擔任新北市防災教育輔導團總召集人、行政院第2期防災士成員，鳳鳴國小也是新北市防災教育中心學校。但夫妻卻命喪凌晨惡火中，引來議員江怡臻及戴瑋姍、廖宜琨等人質詢關切，期盼加強住宅用火災警報器裝設宣導，以避免類似悲劇再發生。

黃德清答詢表示，鶯歌區德昌二街某4樓透天厝今天凌晨1時多發生火警，警、消獲報後趕往現場灌救，火場1樓和2樓已全面燃燒。雖然火勢迅速被控制，但仍發生鳳鳴國小校長曾俊凱、妻子黃玟瑜和外甥身亡，外甥女則從3樓跳樓逃生獲救。

黃德清指出，起火點疑是一樓客廳，但原因仍待火調人員調查釐清。但因起火時是睡覺時間，若有裝設住警器，就可以提前警示並增加逃生機會。

他強調，新北5樓以下民宅及透天厝共約有63萬多戶應裝設住警器，經過多年宣導，目前已裝了26萬多戶，以這起案例，4樓透天厝最少一層樓要裝一個。再加上房間內也要設，最少要裝6個住警器。

他強調，住警器以民間捐贈為主，目前庫存約10萬顆，雖然住警器申裝需要花費很多經費及人力，但仍會透過義消等單位加強宣導免費裝設及提供不同類型住宅不同裝設地點的建議。此外，為加強當地消防能量，新設鳳鳴消防分隊建物已編妥預算，預定明年發包，後年底就可完工。（編輯：方沛清）1081021