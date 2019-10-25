同志遊行26日登場 美澳英法德等駐台機構參與

（中央社記者侯姿瑩台北25日電）第17屆台灣同志遊行明天在台北登場，這是台灣通過同婚合法化後的首場同志遊行。除了美國在台協會，歐盟、澳洲、加拿大、法國、德國、英國、荷蘭、瑞典等國駐台機構也將一同參與。

台灣同志遊行將於明天登場，主辦單位規劃遊行起點台北市政府、終點凱達格蘭大道，並有驕傲月、彩虹市集及彩虹大使在終點一起為愛發聲。

美國在台協會（AIT）今天發布新聞稿表示，美國在台協會社群、美國外事部門同性戀組織（GLIFAA）將組隊參加2019台灣同志遊行。

AIT重申，推廣、保護及促進人權，包括LGBTI（女同志、男同志、雙性戀、跨性別和雙性人）人士的權利，一直以來都是美國的政策；美國堅信，所有的政府都有義務確保，所有人得以自由地享有普世人權及基本自由。美國及台灣等民主體制，都應堅守平等的民主基本原則，並鼓勵公民社會致力確保所有人的尊嚴。

此外，歐盟經貿辦事處也在臉書發文表示，歐盟、澳洲、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、法國、德國、義大利、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、瑞典、瑞士、英國等駐台機構，將會共同組隊參加這場同志遊行。

歐盟經貿辦事處還特別錄製短片，由辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）在影片中呼籲，「大家一起來遊行」。另外，為鼓勵民眾一同參與，辦事處也將準備歐盟彩虹別針送給到場參加遊行的民眾。

立法院會5月三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，保障相同性別兩人可向戶政機關辦理結婚登記，這也讓台灣成為亞洲第一個同性婚姻法制化國家。1081025