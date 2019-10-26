盜領發票下場慘 獎金追回被告還遭檢調調查

今年已發生兩起發票中獎拍照上傳遭盜領事件，不僅盜領獎金立遭追回，且為了少少獎金被檢調調查，若遭起訴恐面臨牢獄之災。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）今年已發生兩起發票中獎拍照上傳遭盜領事件，追蹤盜領者所付出代價，不僅盜領獎金立遭追回，且為了少少獎金被檢調調查，若遭起訴恐面臨牢獄之災。

今年4月18日，一名上班族在臉書發了一篇統一發票中獎炫耀文，並附上中獎電子發票照片，由於電子發票上QR code、隨機碼等資訊「全都露」，結果遭另一名投機男子使用官方「統一發票兌獎」APP的線上掃描領獎功能，在沒有紙本中獎發票情形下，成功盜領新台幣1000元獎金。

10月國慶連假期間，又有民眾發票中了200元，把中獎發票拍照上傳，同樣因沒有隱藏QR code、隨機碼等資訊，獎金以同樣方式遭盜領。

財政部表示，由於使用「統一發票兌獎」APP的線上領獎功能，事先一定要經過身分認證並綁定個人金融帳戶，且當有同張中獎發票重複兌領情形時，系統也會自動跳出異常警示，通報國稅局，立刻就能找到盜領人，呼籲民眾不要因一時投機而以身試法。

中央社記者向財政部及國稅局追蹤盜領者目前情形，發現在4月及10月兩次盜領事件中，盜領者都是20多歲年輕人，被抓到後均有悔意，但依法除要被追回已領獎金，「統一發票兌獎」APP領獎功能遭停止使用一年，還要移送檢調依相關刑法究責。

財政部官員表示，盜領者可能違反刑法第339-3條，意圖以不正當方法將虛偽資料輸入電腦或相關設備，取得他人財產，可處最高7年以下有期徒刑，且得併科70萬元以下罰金。4月發票獎金遭盜領民眾對盜領者提出告訴，雖然最終雙方和解，但檢方調查部分仍在進行。

財政部官員強調，只要有盜領行為，國稅局就會移送檢調調查，若遭起訴就可能面臨刑責；使用「統一發票兌獎」APP的線上領獎功能盜領獎金，「等於是拿著身分證在做壞事」，呼籲民眾不要輕忽後果，以免得不償失。

財政部官員指出，使用「統一發票兌獎」APP線上領獎功能的民眾越來越多，是官方APP的重要便民功能之一。為防範盜領行為，領獎前會要求民眾進行身分認證、帳戶認證，國稅局端也設有重複領獎的警示機制，設下重重關卡，確保中獎民眾權益不受影響。

財政部重申，為讓民眾領獎更便利， 所以提供「統一發票兌獎」APP線上領獎功能，但「擁有實際中獎紙本發票者才具領獎資格」的原則不變，沒有實際中獎卻在網路上透過APP領走他人獎金，就屬於盜領行為。

至於有民眾在財政部臉書上詢問，如果中獎者已經使用「統一發票兌獎」APP線上領走獎金，但事後發票丟棄被第三人撿到，結果對方也去領獎還反過來主張被盜領。

財政部小編回應，若發生這種情形，會以消費紀錄等方式來確認，財政部一定會善盡查證責任，但也呼籲中獎發票線上領獎後，應自行銷毀後再棄置。（編輯：楊玫寧）1081026