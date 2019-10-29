南投4鄉鎮高齡換駕照率偏低 監理站加強宣導

（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）公路總局推動高齡駕駛人駕駛執照管理制度，南投縣信義鄉、仁愛鄉、國姓鄉、集集鎮疑因地理位置偏遠，換照率較其他鄉鎮更低，南投監理站祭出宣導品鼓勵高齡駕照繳回或換發。

年滿75歲駕駛人須換發3年短期駕照，交通部公路總局台中區監理所南投監理站配合推動高齡駕駛人駕駛執照管理制度，贈送實用生活用品給辦理駕照繳回或換發的高齡長者，盼提升高齡者駕照繳回或換發率。

南投監理站長游明傳今天表示，縣內信義鄉、仁愛鄉、國姓鄉、集集鎮高齡駕照換照率偏低，推測與地處偏遠、人口結構、資訊傳播等因素有關，換照率約只有5成多，南投市、草屯鎮等其他鄉鎮約6成多，整體來說仍有提升空間，因此向長輩多宣導繳回或換發。

游明傳說，為鼓勵高齡駕照繳回或換發，年滿75歲以上駕駛人接獲換照通知，期限3個月內到南投監理站辦理繳回或換發即可獲贈宣導品，歡迎高齡長者把握機會，檢測自我身體機能狀況，評估是否可再繼續開車或騎車，若駕照不使用，可繳回監理機關。

南投監理站表示，今年1到8月75歲以上高齡者所致交通事故死傷事件，較去年同期增加，類似案件如基隆一名行人闖紅燈過馬路遭92歲老翁開車撞死，還有台北高齡93歲老翁開車暴衝進捷運站，一件又一件引發社會關注，希望避免類似高齡駕駛事故再發生。（編輯：李錫璋）1081029