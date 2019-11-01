熱血醫師陳維熊深耕偏鄉 助貧童翻轉人生

（中央社記者張茗喧台北1日電）行醫長達35年的北榮醫師陳維熊，一次因緣際會下開啟他服務各國偏鄉的旅程，15年來足跡遍及印度、尼泊爾、非洲等國，近年他回頭深耕台灣，盼助更多孩童翻轉人生，獲北榮表揚。

台北榮民總醫院今天舉辦醫師節慶祝大會，頒發多項醫師獎項，前陽明大學醫學院院長、現任北榮大腸直腸外科主治醫師陳維熊獲頒「醫教奉獻獎」。

行醫長達35年的陳維熊，不僅熱衷行醫、醫學教育及研究，更從2004年至今每年帶領學生到印度、尼泊爾、非洲馬拉威以及台灣多個偏鄉從事醫療與衛教服務，並規劃長期性社區服務與環境營造計畫，培育出連加恩等多名優秀醫師。

陳維熊今天接受記者聯訪時聊起行醫初衷，原來他的父親是台大公衛學院教授，他從小看著公衛之父陳拱北帶著學生深入偏鄉調查烏腳病，在他心中埋下服務偏鄉的火苗，後來順利進入醫學院，走上行醫道路。

「你永遠不知道未來的機緣是什麼。」陳維熊說，成為醫生以後，他從未想過外科醫師在醫學研究、臨床工作以外，還有無限可能，2004、2005年在一次機緣下，他帶領一群學生前往印度一處偏鄉擔任國際志工。

他回憶，那裡滿是泥濘不堪的爛泥巴地，他以為醫學生們會因此感到辛苦，沒想到學生不僅不以為苦，更每天清晨5時就起床準備替偏鄉孩子上課的教材，和平時連早上8時都很難準時上課的學生們判若兩人，沒有網路的世界也讓學生更有時間好好思考從醫初衷，每一次服務都令他相當感動，也成為他持續服務偏鄉孩子的動力。

陳維熊表示，現在他除了國外的弱勢孩子，也和善心團體一同深耕台東、屏東等偏鄉，希望透過教育讓弱勢孩子有翻轉人生的機會，未來也計畫將觸角伸向偏鄉國中生，鼓勵年輕學子考取護校並提供經濟扶助，讓他們無後顧之憂專心唸書，改變自己的人生。（編輯：謝雅竹）1081101