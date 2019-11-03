國際油價漲跌互見 汽柴油價4日起不調整

（中央社記者廖禹揚台北3日電）台灣中油公司今天表示，國際油價漲跌互見，4日凌晨零時起各式汽、柴油零售價格不調整，各式汽油每公升零售價仍維持30元以下，未觸及亞鄰最低價及油價平穩機制門檻。

各式汽柴油參考零售價分別為92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24.2元。實際零售價格以各營業點公告為準。

中油表示，本週雖因美中貿易談判進展樂觀帶動國際油價上漲，但目前為北半球秋季用油需求淡季，加上美國商用原油庫存回升等因素抑止漲幅，國際油價續呈震盪走勢。

根據中油網站資訊，本週調價指標7D3B週均價為每桶60.44美元，較前週60.24美元上漲0.20美元，新台幣兌美元匯率升值8.1分，國內油價依公式計算漲幅為0.05%，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，因此汽、柴油價格均不調整。

影響油價因素多，近期油價多呈漲跌互見的震盪走勢，國內油價連續調漲或調降時間都不長，中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。（編輯：楊凱翔）1081103