童染腸病毒併發腦炎 幸及時發現徵兆救命

衛福部疾管署疫情中心主任劉定萍（圖）5日下午在疫情週報表示，腸病毒疫情持續下降但上週新增2名併發重症孩童，一人發病後一個月仍有急性無力肢體麻痺狀況，另一人則併發腦炎，幸家長及早發現肌抽躍徵兆即時送醫。中央社記者陳偉婷攝 108年11月5日

（中央社記者陳偉婷台北5日電）腸病毒疫情持續下降，但疾管署今天公布，上週新增2名併發重症孩童，一人發病後1個月仍有急性無力肢體麻痺狀況，另一人則併發腦炎，幸家長及早發現肌抽躍徵兆即時送醫。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任劉定萍下午在疫情週報表示，根據監測資料，上週（10月27日至11月2日）國內腸病毒門急診就診共計1萬1499人次，疫情已連續6週下降，目前還處流行期。近4週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A群為多，腸病毒71型持續在社區活動。

疾管署副署長羅一鈞則說，估計腸病毒疫情最快在11月中會脫離流行。

上週新增2例腸病毒併發重症病例，疾管署防疫醫師林詠青表示，2名重症個案為東部1歲女童及北部5歲男童。其中東部1歲女童8月12日發燒就醫診斷為手足口病，1個月後的9月12日又因步態不穩及下肢活動不靈活等情形再次就醫，才通報為急性無力肢體麻痺（AFP）並採檢，檢出克沙奇A5而通報為腸病毒重症。

北部5歲男童則因陸續出現四肢紅疹、持續高燒不退、嘔吐及呼吸急促等症狀3度就醫，10月8日家長注意到孩子有持續肌抽躍，再度就醫即收治加護病房並通報，經檢驗審查確認為腸病毒71型併發腦炎，影響語言能力及吞嚥功能，目前個案狀況穩定，已出院返家。

林詠青說，2名重症病例的家人或同學都有腸病毒感染史，為可能的傳染來源。提醒家長注意孩子的健康和衛生，避免交叉感染，且要注意染病孩子有沒有重症徵兆，如嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等。（編輯：管中維）1081105