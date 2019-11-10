雙11電商買氣直逼百貨 量販業結合網路搶商機

（中央社記者蔡芃敏台北10日電）雙11購物節明天登場，業者摩拳擦掌搶商機，網路購物時代來臨，實體店面量販業者搶搭雙11熱潮，預估業績較去年大增6成；資策會MIC調查指出，今年雙11電商買氣將超越傳統百貨週年慶。

11月11日是俗稱的光棍節，原先只是流行用語，不過淘寶於2009年首度推出「雙11購物節」，每年購物節營業額持續改寫歷史，雙11購物節現在更成為電商年度盛事。

雙11不僅在中國盛行，這波風潮更吹向台灣，雖然雙11購物節明天才登場，但已有不少電商已提前布局，拉長檔期戰線，銀行業者也順勢祭出信用卡超殺回饋。

PChome24h購物從家電、3C產品到日用品都祭出優惠，指定品牌下殺3折，PChome日前表示，活動1日開跑後湧入大量人潮，凌晨開賣不到1分鐘業績破千萬元，行動支付業績也較去年同期成長50%；momo購物多項商品11元起，若揪團購物最高可享回饋3%，力拚今年累積造訪人次翻倍、訂單數翻倍與業績翻倍。

蝦皮購物迎接雙11購物節，推出限時搶1.1折券、iPhone手機11元優惠、機車半價以及限時免運等活動；Yahoo購物中心也推出資訊產品、智慧家電、精品類等優惠，商品最低1折起。

量販業者也搭上雙11購物熱潮，愛買表示，進駐蝦皮商城後，全站瀏覽量較去年增加3成，成交訂單數成長200%，預計今年雙11檔期業績可較去年同期增6成。

家樂福從實體量販、便利購、虛擬線上購物到商城4大體系共同推出優惠，家樂福表示，線上購物1日至13日，每天推出一件指定折扣商品、最低下殺4.5折，包含智慧萬用鍋、直立吸塵器等。

超商業者也整合線上線下通路迎戰雙11，統一超商說，實體門市推出指定飲料、零食等商品最低買一送一，飲料也加碼舉辦抽抽樂活動，預計帶動門市整體業績較去年同期成長3成。ibon mart線上購物中心商品最低下殺1元起，估業績較去年成長6成。

全家表示，全家商品預售首度加入雙11促銷檔期，瞄準消費者喜愛的鮮食推出買2送1優惠；萊爾富說，雲端APP有指定商品買11送12優惠。（編輯：楊凱翔）1081110