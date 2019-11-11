抗癌勇士環台騎跡 馬英九：騎出健康人生

（中央社記者黃旭昇新北11日電）30名癌症病友以10天完成將近1000公里單車環台之旅，今天回到終點站新北市府市民廣場。前總統馬英九到場歡迎並逐一合影。他肯定病友的毅力，也祝福大家騎出健康的人生。

台灣抗癌協會理事長吳興傳號召癌友，單車環台創造「騎跡」，2日從台北市出發經東部與南部，今天抵達終點站新北市政府，接受前總統馬英九、新北市長侯友宜的鼓勵與歡迎。

吳興傳下午在典禮中表示，癌症並不可怕，可怕的是失去對生命的意志力，他細數10天來最高記錄曾挑戰一天123公里，環島全部里程將近1000公里，與癌友挑戰單車環島是人生最美麗的事。

吳興傳說，希望透過活動鼓勵癌友走出家庭、走入人群，自助助人並影響周邊的人。過程中，只有兩天下雨，其他都遇到好天氣，「做對的事情，老天爺都會幫忙」。

也是癌友的隊友沈正鎰分享自己罹患直腸癌的心路歷程，他說，病友沒有悲觀的權力，應該要活出生命以運動自信抗癌。

侯友宜致贈挑戰成功獎座給吳興傳後致詞表示，在單騎環島的隊友中，發現自己以前擔任警察的老同事，有不少人都是多次參加活動，好高興在每年場合都重逢，表示大家運動健身活出健康，並相約明年老地方見。

馬英九逐一與參加的癌友騎士合影，並詢問隊友參加過幾次環島活動。他致詞表示，卸任總統後也每天運動，至今已經騎單車或跑步6100公里，盼望癌友騎出健康的人生。

衛生局長陳潤秋說，只要早期發現、治療，很多癌症可以控制、共存。新北市府長期推動乳癌、子宮頸癌、大腸癌及口腔癌免費篩檢，盼望市民關心自己的健康，才是家庭幸福的保障。（編輯：陳清芳）1081111