騎到不能騎為止 鼻咽癌不倒騎士10天單車環台

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）鳴槍聲響，至少40輛單車從台北馬偕出發，展開10天環台之旅。這個車隊並不普通，騎士多是癌友，領騎的詹鵬如是鼻咽癌第4期癌友，但病魔未打倒他，「我要騎到不能騎為止。」

台灣抗癌協會第12屆「不倒騎士騎出生命」癌症病友單車環台活動今天從台北馬偕醫院出發，順時鐘環島，11月12日回到大台北地區，全程1100公里，沿途拜會各縣市政府與醫院，就像移動的燈塔點亮生命之光，曾罹癌的病友彼此陪伴，走出生病的苦痛，面對陽光與未來。

精神抖擻的車隊領騎詹鵬如，不說很難相信，他多年前被確診鼻咽癌第4期。他回憶，那年農曆過年，突然單側鼻子不通，原本不以為意，直到兩側鼻子都無法呼吸，只能靠嘴巴換氣，才驚覺大事不妙，到診所就醫，醫師研判不對勁，協助轉診台大醫院。

「你的問題應該是比鼻中隔彎曲更嚴重的事情。」這是台大醫院醫師的診斷，對正值40、50歲的詹鵬如而言，簡直是晴天霹靂，接受進一步檢查及等待報告，確診前的時間很折磨，一想到上有老、下有小要養，三明治族群心理壓力非常大，一口氣掉了5公斤。

被確診鼻咽癌第4期後，詹鵬如積極接受治療，他說，很慶幸過去有運動習慣，體力還算不錯，即使熬過了治療副作用，還是花了約2年調養，治療後顏面神經難免受影響，心情大受影響，沒想到無意間接觸單車運動後，四處兜風吹散內心陰霾，「我要騎到不能騎為止」。

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被單車救贖的還有台灣抗癌協會創會理事長吳興傳，他在15年前被診斷大腸癌第3期，同年妻子也罹癌不幸被病魔帶走，吳興傳決定為所有癌友帶來希望，開創不倒騎士圓夢活動，如今活動邁入第12年，他難掩激動地向天上的妻子喊話，「妳可以放心投胎，我會繼續活下去。」

「以生命激發生命」，衛生福利部長邱泰源如此形容不倒騎士。他說，推展健康台灣願景，減少癌症發生率與死亡率是困難工作，不只是都會區的民眾要照顧，還有偏鄉地區的健康要守護，但偏鄉民眾即使篩檢出來異常，不一定願意勇敢接受治療，所有癌友的生命經驗都是活教材。（編輯：管中維）1131103