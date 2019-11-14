一歲童長疹子泡泡眼腳水腫 竟罹患腎病症候群

（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中一名一歲半的幼童，因皮膚出現不明疹子，阿嬤擔心是水痘就醫，醫師發現孩童有泡泡眼、雙腳水腫，診斷出腎病症候群，早期發現治療，定期追蹤，不需終身洗腎。

光田綜合醫院兒科門診醫師黃中明今天表示，阿嬤照顧孫子時，發現孫子身上出現疹子，檢查發現幼童雙眼、下肢水腫，阿嬤表示，孫子最近食慾不好，經檢查確診腎病症候群。

黃中明指出，腎病症候群是兒童常見慢性腎臟病，好發在2至6歲的幼童，造成疾病的原因很多，例如腎臟本身的疾病（如腎絲球腎炎、膜性腎病變）、系統性疾病（如紅斑性狼瘡）、藥物（如非類固醇抗發炎藥物）、家族性的過敏史或細菌病毒感染等，多數罹病原因在目前醫學上仍屬未知。

黃中明解釋，早期發覺病徵是治療腎病症候群的重點，病童罹病時因腎功能不佳導致大量蛋白質從尿液中流失，引起一連串的身體機轉反應，如血中蛋白質濃度下降，血管內的水分滲出血管外造成浮腫，更甚出現肺水腫、腹水、呼吸困難等狀況，病童可能有倦怠、嗜睡、食慾差等症狀。

黃中明指出，當血中蛋白質不足，最嚴重的情況就是休克、血壓降低，另一方面身體抵抗力變差，就容易發炎感染，而面臨蜂窩性組織炎、敗血症等致命威脅。因有生命危險，故不可掉以輕心。

醫師提醒家長，腎病症候群最常見的病徵就是水腫，例如眼皮四周、陰囊及下肢水腫，而下肢水腫有時被誤以為是變胖，以致較晚才發覺有異狀就醫。

黃中明解釋，早期發現罹病，透過飲食和藥物控制都可獲得很好的緩解改善，避免腎病變或終身洗腎的風險，多數病童在治療後都能康復、不用洗腎，不過腎病症候群是慢性病，一般治療過程約數個月，家長要有耐心配合醫囑。（編輯：卞金峰）1081114