沒可可脂也能稱巧克力 食藥署擬納管含餡產品

（中央社記者張茗喧台北17日電）食藥署近年祭出食品正名措施，要求純巧克力需含一定比例可可脂才可稱「巧克力」，但市占率90%以上的含餡、夾心巧克力卻成漏網之魚，遭監委糾正，食藥署將修法防堵漏洞。

衛生福利部食品藥物管理署近年陸續推動「食品正名」規定，包括米粉、醋、醬油等，民國106年元旦也針對巧克力祭出相關措施，要求只有可可脂、牛乳固形物達一定含量者，才可標示「黑巧克力」、「牛奶巧克力」以及「白巧克力」；若是以植物油製作的巧克力，需依含量標示「代可可脂」、「可可脂中添加植物油」。

不過，上述規定僅適用不含夾心、沒有內餡的純巧克力，市占率高達90%以上的含餡巧克力卻沒有相關規範，即便連1%可可固形物都沒有，也可合法稱為「巧克力」，無需標示「代可可脂」，遊走法律灰色地帶，遭監察委員糾正。

食藥署食品組副組長鄭維智接受中央社記者訪問時表示，國際間對於含餡巧克力規定大不同，歐盟、國際食品法典委員會（Codex）明訂含餡巧克力產品的巧克力含量需達25%以上，才可在包裝上標示「巧克力」，韓國則是將含餡巧克力統稱為「加工巧克力」。

反觀國內目前仍無相關規定，鄭維智說，部分含餡產品的巧克力只有薄薄一層，餡料甚至比巧克力分量還多，甚至沒有可可固形物都能標示為巧克力，遭外界質疑有標示不實疑慮。

鄭維智強調，根據「食安法」規定，所有產品品名都應和本質相符，為防堵此漏洞，食藥署1年前開始邀集專家開會擬定含餡巧克力相關標示，討論重點包括「含餡」定義、可可脂含量多少才可稱為「巧克力」，以及是否針對含餡巧克力訂定特定名稱等，無奈各界意見大不相同，仍有待進一步討論凝聚共識。（編輯：葉俐緯）1081117