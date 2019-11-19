校務基金要監督機制 台大師生籲立院盡快修法

（中央社記者范正祥台北19日電）台灣大學研究生協會與部分教授今天在立法院舉行記者會，呼籲立法院盡快修訂「國立大學校院校務基金設置條例」，讓校務基金運用符合民主監督程序，避免校長成為基金管理人兼監督者。

現行國立大學校務基金使用遭質疑欠缺監督機制，部分台大師生繼日前在校園連署發起「校務基金要有監督機制」提案之後，也進一步向立法院陳情促請修法。

台大研究生協會會長王昱鈞等人在立法院中興大樓舉行「開箱校長的小金庫．校務基金要有監督機制」記者會，共同提出訴求包括：立法院盡快修訂「國立大學校院校務基金設置條例」，避免校務基金使用校長球員兼裁判；校務基金稽核小組由校務會議委員各部門代表中推派，須包含一名學生代表與一名教師代表。

王昱鈞指出，現行「國立大學校院校務基金設置條例」，其中第5條規定，由校長擔任校務基金管理委員會召集人。另外，第7條規定，稽核室人員隸屬於校長下。

他質疑，國立大學校務基金的使用與稽核人員都隸屬於校長下，致使國立大學的資金用度，校長的角色形同球員兼裁判，校務基金的使用如何能說服社會大眾。

王昱鈞說，支持時代力量立委鄭秀玲所提「國立大學校院校務基金設置條例第5條及第7條條文修正草案」，希望藉由修法導正目前國立大學校務基金稽核問題。

台大電機系教授吳瑞北表示，台大與清大都曾提案要求恢復校務會議的稽核功能，但都遭校方以教育部「母法」已無經費稽核委員會為由，相關提案遭封殺。

吳瑞北指出，關鍵出在「國立大學校院校務基金設置條例」不當，問題解方應該是校務基金由校長管理、校務會議監督，落實大學自主，呼籲立法院盡快修法。

提案修法的鄭秀玲今天發布聲明稿指出，國立大學校長應主動對社會表明，支持校務基金更公開透明及受到監督的改革，讓校務基金運用符合民主監督程序，對得起納稅人。

學者出身的鄭秀玲今年10月14日在立法院教育及文化委員會審查109年度教育部及所屬單位預算案時，曾質詢國立大學校務基金一事。對此，教育部長潘文忠答覆，將進一步瞭解國立大學校務基金稽核制度，看是否有需要調整，也會和大學共同研商，希望在兼顧資訊公開透明情況下，不影響校務正常運作。（編輯：郭萍英）1081119