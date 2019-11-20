桃園外送員車禍致死案 業者已完成家屬補償

（中央社記者吳睿騏桃園20日電）桃園市政府勞動檢查處今天表示，發生在國慶連假的外送員車禍致死意外，除了先前開罰的新台幣6萬元，由於業者已完成資料補件並提供家屬喪葬費與死亡補償，這兩部分可望免罰。

國慶連假期間接連發生2起外送員車禍致死意外，勞動部也針對食物外送業者foodpanda及Uber Eats勞檢，認定2家業者與死亡外送員屬僱傭關係並將開罰，後續更有相關的權益及工作保障問題，引發民眾的關注。

勞動檢查處表示，由於foodpanda未在外送員罹災後8小時內通報，明確違反「職業安全衛生法」第37條第2項，市府在事發後，就已先開罰6萬元，並要求業者補繳資料。

勞檢處表示，業者後續也在期限內，提供勞工出勤紀錄、勞工名卡及工資清冊等相關資料，完成補件作業，雖然在勞工名卡部分仍有缺項，市府已要求業者在陳述意見後依法辦理，並進行後續處理，依照勞基法規定這部分可望免罰。

至於先前仍待查的家屬補償部分，勞檢處指出，因為業者已在期限內，以高於法律規定的標準，給予罹災者家屬喪葬費與死亡補償，合乎勞基法第59條規定因此免罰。

勞檢處表示，由於業者在其他職業安全衛生等需改善項目，仍處於限期改善階段，是否合法以及會否衍生罰款等，要等到市府完成補查作業以後才能確定。

而在未替外送員投保勞保這部分，勞檢處表示，已經將案件移交至主管的勞保局進行處理，後續也已完成資料補件作業，是否違法以及是否罰款將由勞保局來審定。（編輯：李錫璋）1081120