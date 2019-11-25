保價收購花生 蘇治芬陣營呼籲其他農會跟進

（中央社記者姜宜菁雲林縣25日電）雲林縣第1選區立委參選人蘇治芬競選總部發言人蔡岳儒今天指出，雲林花生約9000公噸未採收或獲收購，目前20鄉鎮農會僅4家農會加入政府保價收購行列，呼籲其他農會也跟進。

雲林縣第1選區立委參選人張嘉郡競選總部回應，對手不斷造謠中傷農會，沒有考量實際情況，卻造謠地方不配合，為了選舉這樣做，「十分惡質」。

根據雲林縣政府農業處統計，今年雲林二期作花生申報轉作面積8348公頃，產量約為2萬6000公噸。

農委會農糧署在20及21日，先後協調雲林縣虎尾鎮農會、北港鄉農會、元長鄉農會、崙背鄉農會、莿桐合作農場、東石雜糧生產合作社、子茂生產合作社等，輔導收購國產花生合計2850公噸，以每台斤40元（每公斤約67元）總經費約新台幣20億元。

蔡岳儒在蘇治芬競選總部記者會上，拿出107年雲林縣花生種植面積資料說明，雲林種植面積前5名分別為元長、土庫、東勢、虎尾和北港，目前僅有元長、虎尾、北港、崙背農會願意協助收購花生，名列2、3名的土庫和東勢鄉未進場收購。

蔡岳儒提到，黃萬聰日前曾對外表示，多數的農會沒有花生加工廠，收購後也沒有通路，但農委會主委陳吉仲曾說過，只要農會願意投入收購花生行列，有任何需求政府都可以來協助，希望農會能苦民之苦，克服困難協助農民。

土庫鎮農會總幹事黃萬聰則回應，請農委會儘速發文，農會自會配合登記。

蔡岳儒指出，雲林花生還有3成花生約9000公噸未被採收或收購，呼籲雲林各農會與政府齊心營造好的產銷環境，共同開創農業新經濟。

農委會已公告，農民可到農會及土庫、褒忠、元長、北港公所登記，農糧署會安排收購單位到農民家中收購，收購的價格每台斤新台幣40元起，包括元長、虎尾、北港農會，以及莿桐合作農場、東石雜糧生產合作社、子茂生產合作社、雲林縣精緻農業生產合作社等單位共同協助農民度過難關。（編輯：陳清芳）1081125