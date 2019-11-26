低頭族當心 雙腳緊繃恐是頸椎骨刺惹禍

（中央社記者卞金峰、實習記者蕭惠敏台北26日電）低頭族當心。一名46歲男子上班使用電腦，下班又常低頭滑手機，以致經常感到頸部痠痛、雙腳緊繃，直到他行走困難就診精神科才發現，竟是頸椎「長骨刺」惹禍。

書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓今天表示，這名患者長期使用電子產品且姿勢不良，導致頸部脊髓病變，雙腳同時有緊繃、無力的現象。經核磁共振檢查，確診頸椎退化伴隨椎間盤突出，也就是俗稱的長骨刺。

黃啟訓比喻，人體頸部脊髓就像大腦與四肢間的主電纜線，當頸部脊髓受到壓迫時，會先出現下肢肌肉僵直症狀，接著影響行走。他說，如果及早發現治療可復健、手術解決壓迫，未及時就醫者恐喪失大小便功能，甚至四肢癱瘓。

隨智慧型手機普及，頸椎病已出現年輕化趨勢。黃啟訓說，低頭時頸部每彎曲5度，就須承受多5磅的壓力（約2.2公斤）；滑手機時頸部約呈現60度彎曲，頸椎受壓相當於一名8歲小孩的重量（約27公斤），時間一久容易長骨刺。

預防頸椎長骨刺，黃啟訓提醒，平時需減少當低頭族，使用3C產品要維持良好姿勢，每30分鐘起身並活動頸部，若民眾出現頸部痠痛、肢體麻木，以及走路開始不協調的症狀，需盡快就醫。（編輯：卞金峰）1081126