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3歲童染腸病毒71型病逝 疫情脫離流行仍別輕忽

最新更新：2019/11/26 14:57

（中央社記者陳偉婷台北26日電）疾管署今天公布，腸病毒疫情持續下降，脫離流行期。但仍新增4例腸病毒併發重症，其中一名3歲男童染腸病毒71型，但症狀不典型，併發腦幹腦炎，病了3週仍不幸病逝。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任郭宏偉下午在疫情週報表示，監測資料顯示，上週（11月17日至11月23日）國內腸病毒門急診就診共計7945人次，近期門急診就診人次持續下降且連續2週低於流行閾值，腸病毒疫情已經脫離流行期。

不過，上週仍新增4例腸病毒併發重症者，其中有一人死亡。

疾管署防疫醫師林詠青表示，4名重症個案中，北部9個月男嬰確診為克沙奇A6型感染併發腦炎，出現肌抽躍、意識改變等症狀；另北部13歲及17歲少年則都因肢體無力收治住院，確診腸病毒71型感染併發急性無力肢體麻痺，以上3人都已治療後出院。

南部3歲男童則在10月下旬發病，林詠青說，男童發病初期以發燒、流鼻水等類似感冒症狀為主，沒有出現典型的手足口症，且後續出現腸胃道症狀，如腹痛、嘔吐、食慾不振而收治住院。後續出現意識改變、呼吸困難、心肺衰竭及休克，不幸在11月中旬死亡，審查確認為腸病毒71型感染引發腦幹腦炎。

今年累計63例腸病毒併發重症，且有2人死亡。

林詠青表示，腸病毒並非幼兒專利，青少年甚至是成人都有感染的可能，只是大多症狀較輕微，與感冒不易區分，最有效的預防方法為正確勤洗手。

5歲以下幼兒仍是腸病毒重症高危險群，林詠青提醒，民眾在幼兒感染腸病毒後1週內留意其病情變化，一旦發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，務必立即送大醫院治療。

疾管署副署長羅一鈞也提醒，腸病毒疫情不排除在明年春天捲土重來，台灣全年都有感染腸病毒風險，民眾不可掉以輕心，應持續落實手部衛生與環境消毒。（編輯：管中維）1081126

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