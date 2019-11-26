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施工挖破自來水管線 基隆7000戶停水

最新更新：2019/11/26 18:56
台電外包廠商26日在基隆市調和街施作電桿下地工程，不慎挖破自來水管線，台灣自來水公司表示，附近約有7000戶用水受到影響，預估深夜12時搶修完成。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真　108年11月26日
台電外包廠商26日在基隆市調和街施作電桿下地工程，不慎挖破自來水管線，台灣自來水公司表示，附近約有7000戶用水受到影響，預估深夜12時搶修完成。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真　108年11月26日

（中央社記者王朝鈺基隆市26日電）台電外包廠商今天中午在基隆市調和街施作電桿下地工程，不慎挖破自來水管線導致水花四濺，噴起水柱達3層樓高，台水表示，約有7000戶用水受到影響，預估深夜12時搶修完成。

基隆市政府工務處養護工程科長簡翊哲指出，台電外包廠商今天中午12時40分在調和街施作電桿下地工程時，不慎挖到早期淺埋的自來水管線，相關單位到場後已關閉水源，並進場進行管路搶修作業。

台灣自來水公司第一區管理處副處長李基城表示，停水區域包含調和街、東信路132巷深澳坑路、深美街、東峰街、東美一、二街、崇法街、東光路、培德路、教孝街、教忠街、孝東路、福民街等一帶，影響戶數約7000戶。

李基城說，現已出動挖土機、推土機和卡車各一輛及機具和人員到場搶修，原本預估晚間9時前搶修完成，但開挖後發現摻雜許多鋼筋混凝土，加上管線位置卡在箱涵旁搶修不易，將延後至深夜12時前修復，台水會盡力加速工程進度，希望能提前完工恢復供水。（編輯：李錫璋）1081126

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